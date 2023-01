Mujer denuncia a Conor McGregor: Es un criminal

Conor McGregor vuelve a ser noticia, y una vez más es por algo ajeno al mundo de las MMA. McGregor está siendo investigado por una supuesta agresión a una mujer a bordo de su yate en Ibiza en España en julio de 2022, según un informe del Majorca Daily Bulletin de España.

Según el informe, la presunta víctima, que dijo que conocía a McGregor porque son del mismo barrio en Dublín, estaba en el yate de McGregor después de su fiesta de cumpleaños en Ocean Beach Club en Ibiza el 16 de julio.

Después de divertirse en la zona VIP del club con McGregor y sus acompañantes, dijo en su declaración que se dirigió a su yate con él y otras personas. Entonces, según ella, McGregor empezó a insultar su aspecto, la atacó con una patada en el abdomen, le dio un puñetazo y le dijo que iba a ahogarla.

“Todo su comportamiento cambió en ese momento“, dijo la presunta víctima en su declaración a la Garda, el servicio policial irlandés, según el informe. “Era como si estuviera poseído. Sabía que tenía que salir del barco porque pensaba que iba a matarme. … Tenemos amigos comunes y me he reunido con él en numerosas ocasiones. No puedo creer lo que me hizo. Es un criminal. Creo que me habría matado si no me hubiera bajado del yate”.

La mujer dijo en su declaración a la policía que saltó del yate, que en ese momento estaba cerca de la isla de Formentera, para huir de McGregor. Finalmente, un barco de la Cruz Roja la llevó de vuelta a la costa.