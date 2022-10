Muhammad pidió a Chimaev, pero UFC ofreció a Brady

Cuando Khamzat Chimaev todavía era solo un prospecto que buscaba un oponente de primer nivel para enfrentarlo, Belal Muhammad estaba más que feliz de responder a esa llamada.

De hecho, Muhammad pidió continuamente la oportunidad de enfrentarse a Chimaev y pensó que casi consiguió el enfrentamiento en marzo cuando el UFC insinuó un lugar en el evento principal para el regreso de la promoción a Londres . Desafortunadamente para Muhammad, la pelea nunca se materializó, pero nunca perdió la esperanza de terminar con la exageración que rodeaba al invicto checheno.

Luego de una victoria convincente sobre Vicente Luque en abril, Muhammad renovó sus llamados para la pelea contra Chimaev, pero dice que seguía escuchando excusas por las que la pelea no se armó.

“Estoy sentado allí como si Khamzat no estuviera reservado. ¿Por qué no estoy peleando contra Khamzat?. Eso tiene más sentido en el mundo porque en ese momento, somos los únicos dos muchachos entre los cinco primeros que aún no han peleado contra Kamaru [Usman]. Lo estás exagerando. Estaba llamando a la pelea de Khamzat antes que a Luque. Quería pelear contra Khamzat. Incluso antes de la pelea de ‘Wonderboy’ [ Stephen Thompson ], estaba como si me dejaran pelear contra Khamzat y ellos simplemente lo ignoraron.

“Estaba bien, acabo de vencer al peleador clasificado No. 5 del mundo, él acaba de vencer al No. 3 del mundo con Gilbert [Burns], esto tiene más sentido. Pensé que eso iba a pasar. Todo el tiempo que lo llamo, escucho que tiene problemas con la visa, no va a pelear. Entonces empezaste a escuchar los rumores sobre él y Nate Diaz y ¿qué sentido tiene eso?”.

A pesar de los repetidos llamados para enfrentar a Chimaev en su próxima pelea, Muhammad simplemente no pudo lograr que UFC se comprometiera con el enfrentamiento y fue entonces cuando comenzó a escuchar el nombre de Sean Brady.

Con un récord perfecto de 15-0, Brady es considerado uno de los mejores prospectos en la división de peso welter, pero no tiene el mismo poder de nombre o currículum que Chimaev.