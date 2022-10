Si TJ Dillashaw cumple su predicción de derrotar a Aljamain Sterling para recuperar el título de peso gallo en UFC 280, sabe que será un hombre muy ocupado en el futuro, pero hay una pelea que probablemente no obtendrá y que esperaba. por.

Dillashaw desafiará a Sterling por el título en el evento del sábado en Abu Dhabi en el evento principal. Con una victoria, a Dillashaw le hubiera encantado defender su título contra José Aldo. Desafortunadamente, eso no sucederá ya que Aldo anunció su retiro del deporte luego de su derrota por decisión en UFC 278 ante Merab Dvalishvili .

“100 por ciento estaba interesado en eso. He sido un gran admirador de José Aldo durante mucho tiempo, una leyenda en el deporte, y cuando incluso decidí convertirme en peleador cuando me gradué de la universidad, fue en los días del WEC cuando estaba peleando contra Urijah Faber cuando Yo estaba en ese campamento. Conociendo a José Aldo desde hace mucho tiempo y el asesino que era, sí, absolutamente [me hubiera encantado pelear con él]. Su carrera ha sido asombrosa».

“Definitivamente entiendo que quiera alejarse. Ha sido un largo camino, él ya no es un pollo de primavera, y tampoco lo soy [yo], y es por eso que es tan increíble estar en la cima durante casi toda una década”.

Antes de su oportunidad de convertirse en tres veces campeón, Dillashaw se ha asociado con una empresa llamada DeleteMe y se ha convertido en un defensor para ayudar a las personas en la batalla por promover la importancia de la privacidad en línea y protegerse a sí mismo y a su familia.