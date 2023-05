Muhammad: «No pude decir que no a pelea con Burns»

Belal Muhammad dijo que se estaba relajando en Toronto cuando recibió una llamada importante de UFC, una llamada que finalmente espera que le cambie la vida.

UFC 288 de repente necesitaba un evento coestelar el mes pasado después de que Charles Oliveira se retirara de su pelea con Beneil Dariush , y la llamada que recibió Muhammad fue una oferta para una pelea de corto plazo con Gilbert Burns para ocupar el lugar.

“Me conoces: me encanta pelear. Estaba emocionado por la oportunidad, era una gran oportunidad y simplemente no podía decir que no. Regresé al trabajo, llamé a mis entrenadores, llamé a mi equipo. Todos dijimos hagámoslo. Y estoy listo.

Muhammad (22-3 MMA, 13-3 UFC) llevará su racha invicta de ocho peleas al coestelar del sábado contra Burns (22-5 MMA, 15-5 UFC) en el Prudential Center en Newark, NJ, que se transmite por ESPN+ pay-per-view después de las preliminares en ESPN/ESPN+. Podría ser una pelea arriesgada para Muhammad dado el momento.

Muhammad completó recientemente su participación en el Ramadán, el noveno mes del calendario islámico en el que los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. El Ramadán terminó el 20 de abril, a poco más de dos semanas de UFC 288. En el momento en que Muhammad recibió la llamada, su cuerpo podría haber estado debilitado, pero sabía que mentalmente era la mejor versión de sí mismo, por lo que aceptó.

“Durante el Ramadán, mi mente está más fuerte que nunca. Espiritualmente, mentalmente, simplemente me pone en un nivel completamente diferente. Para saber que mi juego mental estaba al cien por cien, no me importaba cuál era mi juego (físico). No me importaba cuál era el corte de peso. No me importaba cuáles fueran los rounds (de la pelea). Porque sabía mentalmente que podía superar cualquier cosa.

“Sé que, para mí, todo se trata del plan de Dios. Y sentí que Dios me puso en esa posición en ese momento correcto, para estar en la forma correcta para este momento. Porque este momento aquí mismo es donde se hacen carreras, donde se cuentan historias legendarias. … No hay nada que nadie pueda negarme después de que gane esta pelea el sábado por la noche”.

Las circunstancias para Burns son todo lo contrario. Mientras que Muhammad no ha competido desde que venció al previamente invicto Sean Brady por nocaut técnico en octubre pasado, Burns, quien ganó peleas consecutivas, está a punto de subir al octágono por tercera vez este año después de vencer a Jorge Masvidal el 8 de abril en UFC. 287 .

Eso significa que Burns ha estado en forma para pelear durante el último mes, por lo que debería estar bien físicamente. Pero Muhammad advierte que no se parece en nada al último oponente de Burns.

“Para él aceptar una pelea como yo, va a ser difícil, porque vas a pelear contra un tipo como Masvidal, que no tiene tanta hambre como yo. Él tiene todo el dinero del mundo. Ahora te enfrentas a un perro hambriento, un tipo que lo quiere más que tú, un tipo que está dispuesto a morir allí. ¿Cómo vas a lidiar con eso?

Además, Mahoma está empeñado en hacer una declaración. El presidente de UFC, Dana White, ha dicho que Colby Covington tendrá la próxima oportunidad contra el campeón de peso welter Leon Edwards, lo que podría suceder en octubre en Abu Dhabi.

A menos que Muhammad tenga algo que decir al respecto este sábado.

“Creo que si hago una gran actuación este fin de semana y obtengo un tremendo final o algo así, irán a Abu Dhabi. ¿Crees que van a hacer que Leon pelee contra Colby en Abu Dhabi?. No, me van a hacer pelear en Abu Dhabi. Será como un sueño hecho realidad, y creo que así es como se supone que debe escribirse la historia. Solo tengo que hacer mi trabajo este fin de semana, y realmente no me importa nada más, porque sé que mi próxima pelea será por el cinturón”.