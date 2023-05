Jones: «Adesanya es una estrella, pero nuestras carreras son incomparables»

En opinión de Jon Jones, los elogios de Israel Adesanya no son comparables a los suyos. Jones, ex campeón de peso semicompleto y actual poseedor del título de peso completo de UFC, (27-1 MMA, 21-1 UFC) es considerado uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, si no el mejor.

El campeón de peso mediano de UFC, Adesanya, puede que ya haya hecho lo suficiente por un lugar en el Salón de la Fama de UFC.

Aunque Jones y Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) nunca compitieron activamente en la misma división, la pareja previamente buscó una pelea. “The Last Stylebender” estaba convencido de que sucedería algún día. Pero con Jones ahora en el peso completo y Adesanya de regreso como campeón de peso mediano, una pelea parece poco probable, al menos como lo ve Jones.

“No. Siento que mi legado, mi carrera ha superado la suya. Si esto fuera una ‘competencia de seguimiento de Instagram’, entonces sí, estaríamos codo con codo. Pero cuando se trata de nuestro cuerpo de trabajo, no hay competencia, y no hay motivo para que me compare con él.

“Ha hecho grandes cosas y la gente dice: ‘Hay mucho espacio en el cielo para muchas estrellas’. Y sin duda es una estrella. Pero siento que nuestras carreras son realmente incomparables. Entonces, (no es) una pelea lo que necesito, no”.

Jones pronto se dirigirá a Australia y Nueva Zelanda para algunas apariciones para conocer y saludar a los fanáticos. Con Adesanya residiendo en Nueva Zelanda, ¿podrían posiblemente encontrarse?

«Dudo mucho que me encontraría con Izzy. Sería divertido si lo hiciera, pero estoy seguro de que hay suficiente espacio en Nueva Zelanda para que los dos grandes campeones tengamos buenos momentos y hagamos grandes negocios. Si lo veo, lo veo. Si no lo hago, no lo hago”.