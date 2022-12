Muhammad Mokaev tiene la vista puesta en un enfrentamiento en el Reino Unido con Amir Albazi. Tres victorias en el octágono sobre Cody Durden, Charles Johnson y Malcolm Gordon le han dado a Mokaev un lugar en el ranking de peso mosca de UFC, pero ahora, el joven de 22 años está buscando un paso adelante en la competencia.

Mokaev (8-0 MMA, 3-0 UFC) quiere una oportunidad contra Albazi (16-1 MMA, 4-0 UFC) en el cartel UFC 286 el 18 de marzo en Londres, pero acusa a Albazi de esquivarlo.

“Quiero pelear contra Amir Albazi en el Reino Unido, pero él no quiere pelear conmigo. Dijo que no he peleado con nadie del top 15, pero tampoco peleó con nadie del top 15. Así que estamos al mismo nivel, creo. Soy una mala pelea para él. Es por eso que quiere pelear contra tipos lesionados como Pérez y todos estos hombres medio rotos”.

Albazi también ha impresionado en su mandato en UFC hasta el momento. “El Príncipe” ha terminado tres de sus cuatro octágonos ganados. Más recientemente, mostró sus manos cuando noqueó a Alessandro Costa en UFC Fight Night 216.

Mokaev hizo campaña para reemplazar a Kai Kara-France lesionado contra Alex Pérez en UFC 284. Pero Pérez fue sacado de la cartelera y reservado contra Manel Kape el 25 de marzo.

Ansioso por competir, Mokaev está dispuesto a servir como respaldo para esa pelea. Pero preferiblemente, quiere estar en la cartelera de UFC 286 en su tierra natal.

“Solo estoy esperando. Quiero pelear con cualquiera. Si no consigo a los mejores, estoy listo para pelear con cualquiera. Solo quiero pelear en el Reino Unido el 18 de marzo”.