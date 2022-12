El hecho de no ser luchador profesional no impidió que una estrella de Hollywood intentara iniciar una pelea con los veteranos de la UFC Brendan Schaub y Brian Ortega.

A pesar de sus reputaciones, esto aparentemente no fue suficiente para detener al actor de Hollywood Shia Labeouf de estar dispuesto a iniciar una pelea con Brendan Schaub y Brian Ortega. Esta fue una historia que surgió recientemente cuando The Gringo Papi estaba hablando con Frankie Edgar en un reciente episodio de Food Truck Diaries.

Aunque Schaub no especificó qué set de filmación, él y Ortega estaban compartiendo con Labeouf, no es un secreto que estaban en la película de 2020 The Tax Collector con el actor infantil convertido en estrella de Transformers. Según Schaub, tiene un inmenso respeto por las habilidades de Labeouf, pero el actor, que es conocido por tener problemas de comportamiento y hacer una actuación de método extrema, intentó buscar pelea con los dos artistas marciales mixtos mientras estaban en el set.

«Hice una película con Shia Labeouf. Estuve en el plató con él dos semanas. Es una de las peores películas que he visto nunca, pero aún así, sólo con ver el talento de Shia Labeouf, me quedé alucinado», explicó Schaub.

«(Estaba) ¡loco! Creo que se ha relajado, ahora tiene un hijo. Está loco, tío. Brian Ortega estaba en el plató conmigo y quería pelear con los dos. Le dije: «¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esto no es Transformers, perra, te patearé hasta la eternidad’. Pero era un tipo genial. No, en realidad es genial, le tengo mucho respeto, tiene mucho talento«.

Es una historia alocada y encaja con el comportamiento que cabría esperar del personaje de Shia Labeouf en esa película, que golpea y mata a gente para un señor del crimen de Los Ángeles. En cualquier caso, seguro que fue un momento hilarante en el plató cuando intentó buscar pelea con Brendan Schaub y Brian Ortega.