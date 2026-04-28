Mr. Big: «Niche no esta SOLO por eso llegue a la NPW»



En el pasando evento de la NPW, Revenge llego el ex campeón universal de la WWC, Mr. Big, cuando en el encuentro estelar, «El Fenomeno» BJ intentaba nuevamente a llevarse el campeonato de la cancha, El hombre con la Fuerza de 10 frustro ese intento de robo. El próximo evento de la empresa será el Sábado el 16 de Mayo en el Auditorio Municipal de Comerio.

Tuvimos en entrevista exclusiva con el Campeón de NPW, El Niche junto a Mr. Big hablaron con SUPER LUCHAS de su reencuentro en la NPW y la union nuevamente de los Rabiosos.