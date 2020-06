Kris Statlander debutó en el episodio 7 de AEW Dark, y oficialmente firmó contrato con la compañía a inicios de diciembre del año pasado, y en el 2020 ha tenido un par de oportunidades titulares, sin éxito. Últimamente ha aparecido con regularidad en los programas semanales de AEW Dynamite y disputó un encuentro en AEW Double or Nothing contra Penelope Ford, a quien derrotó.

► ¿Por qué Kris Statlander no firmó con WWE?

Antes de su ciclo actual con AEW, Kris Statlander estuvo cerca de firmar un acuerdo con WWE. Si bien hubo un informe que decía que el motivo era el haber recibido una mejor oferta por parte de la compañía de Tony Khan, lo cierto es que fue uno de los tuits que había hecho en el pasado resultó ser un obstáculo importante en el acuerdo.

En la reciente edición del Podcast AEW Unrestricted, Statlander reveló que sus publicaciones en redes sociales en el pasado le dificultaban conseguir un lugar en la WWE. Según lo revelado por la luchadora, hubo un incidente cerca de su escuela donde se vio a un hombre sospechoso, y como resultado, su universidad se cerró. Más tarde se reveló que el hombre solo llevaba un paraguas.

Después de eso, Statlander tuiteó su reacción a todo el incidente, e incluyó 'policía' en él. Como resultado, su tuit fue marcado, y aunque pensó que lo había eliminado, el mismo apareció cuando WWE estaba haciendo su verificación de antecedentes. Esto hizo que su contrato con WWE se derrumbara justo antes de firmar.

"Hice un tuit sobre cómo se cerró mi vieja escuela porque la policía pensó que una persona sospechosa llevaba una pistola o un arma en una estación de servicio cerca de la escuela. Así que mi universidad se cerró, pero fue solo un tipo con un paraguas, mencioné a la policía en el tweet, se marcó y cosas así".

"Sí, es muy estricto. Así que hubo como una cantidad decente de cosas que se marcaron y que eran raras, como cosas fuera de contexto o cosas que no tenían sentido. Así que explico que algunas de las cosas son cosas de acrobacias. Algunas de las cosas no son realmente lo que esperas, lo que crees que es. Simplemente resalta las palabras. No resalta todo el asunto".

"Así que cuando respondí y dije, 'oye, todo lo que dijiste que era inapropiado fue eliminado, no deberías poder encontrar nada. Esto se eliminó'. Creo que lo eliminé, pero lo eliminé después de haber enviado la verificación de antecedentes, así que fue un mal momento de mi parte".

Kris Statlander no firmó con WWE por una desafortunada situación y, aunque sus tuits fueron percibidos de una manera peor de lo que había querido decir, admitió que era inapropiado. Sin embargo, Statlander estuvo en WWE como extra, y afortunadamente para ella, esa experiencia combinada con sus otros reconocimientos en el ring la ayudó a firmar un acuerdo con AEW.