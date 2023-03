Momios para Shevchenko vs Grasso de UFC 285

Echa un vistazo a las probabilidades de apuestas para el cartel de UFC 285 del sábado, donde Valentina Shevchenko es favorita sobre Alexa Grasso en la pelea co-estelar.

En la pelea co-estelar del UFC 285, la campeona del peso mosca femenino, Valentina Shevchenko, pondrá en juego su cinturón por octava vez. Su rival será Alexa Grasso, número 6 en la clasificación de 125 libras de la UFC.

Hasta la fecha, Shevchenko ha sido la campeona más brillante del mundo y ha abierto una gran brecha entre ella y el resto. Una y otra vez llega a estos combates como gran favorita en las apuestas, y siempre ha salido vencedora. Aquí estamos de nuevo con Shevchenko como gran favorita, esta vez con una enorme línea de dinero de -800.

A pesar de que las casas de apuestas la etiquetan con una escandalosa posición de no favorita de +575, Alexa Grasso no se queda atrás. Tiene un boxeo muy agudo, un juego de pies educado, y si no puedes finalizarla, te espera una larga noche. Hay que favorecer a Valentina en este combate, pero espero que Grasso sea de la partida.

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 800 dólares a Valentina Shevchenko.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Alexa Grasso se ganará 575 dólares.