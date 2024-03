Momios Jake Paul vs Mike Tyson del 20 de julio

¿Jake Paul contra Mike Tyson? Dinero fácil, según los corredores de apuestas. DraftKings Sportsbook ha establecido las probabilidades de apertura para la pelea entre Paul y Tyson, que se anunció el jueves y que tendrá lugar el 20 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y se retransmitirá en directo por Netflix.

Como era de esperar, el joven Paul parte como gran favorito para derrotar a Tyson, con unas cuotas iniciales de -360 para «The Problem Child».

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 360 dólares a Jake Paul. Las probabilidades implícitas dan a Paul un 78% de posibilidades de vencer a la leyenda del boxeo de los pesos pesados.

Tyson, ex campeón del mundo y uno de los artistas del nocaut más temidos de la historia de los deportes de combate, tiene actualmente una desventaja de +300 puntos. Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al no favorito en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de MIke Tyson se ganará 300 dólares. Es decir, que las probabilidades implícitas dan a «Iron Mike» sólo un 25 por ciento de posibilidades de ver su mano alzada.

Pocos detalles se han revelado sobre el combate, que probablemente será una exhibición, dado que Tyson cumplirá 58 años en junio y no ha competido en un combate profesional desde junio de 2005. La última vez que se le vio boxear con su compatriota Roy Jones Jr. fue en un combate de exhibición a ocho asaltos en noviembre de 2020, que terminó en empate a dos.

En caso de que Paul vs. Tyson resulte ser un combate de exhibición, aún no se sabe si habrá una decisión tomada en caso de que la pelea llegue a la distancia. El hermano mayor de Paul, Logan Paul, boxeó con el invicto Floyd Mayweather en un combate de exhibición en junio de 2021 en el que no se declaró ningún ganador al final de la contienda a ocho asaltos.

Jake Paul, de 27 años, viene de noquear en la primera ronda a Ryan Bourland y Andre August. Esos oponentes supusieron un cambio para Paul, que ha acumulado un récord de 9-1 como boxeador profesional compitiendo principalmente contra antiguas estrellas de la UFC, como Nate Diaz, Anderson Silva y Tyron Woodley. Su única derrota llegó a manos de Tommy Fury, una personalidad de la telerrealidad británica.

Vea las probabilidades de Paul vs. Tyson a continuación, cortesía de DraftKings Sportsbook.

Jake Paul: -360

Mike Tyson +300