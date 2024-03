Mojo Rawley: «Ganaba $39,000 en mi primer contrato con la WWE»

Mojo Rawley comenzó una carrera en WWE después de tener que retirarse del football por una lesión.

No tenía experiencia previa pero al mismo tiempo venía de la NFL. Y su primer contrato fue bastante suculento.

► Mojo Rawley recuerda la WWE

«Cuando entré, fue algo loco. Tuve una lesión en el fútbol con los Cardinals. Mi músculo de la pantorrilla se desgarró y se enrolló en la parte posterior de la rodilla, tenía cuatro pulgadas y media. Podías meter tu puño en el lugar donde solía estar mi pantorrilla, fue horrible. Estuve fuera durante 18 meses. Pensé que había terminado. Ya lo había superado en mi mente. Firmé un contrato para trabajar en Meril Lynch. Tuve la suerte de poder caminar de nuevo, y mucho menos de regresar al campo de juego. Hice rehabilitación, fui a la Universidad de Maryland para intentar regresar. Estaba pensando en volver al fútbol, y en ese momento, estaba hablando con los Raiders y los Jets, pensé que tendría una oportunidad con uno de esos dos equipos. Incluso si hubiera tenido esa oportunidad, podría haber sido cortado la próxima semana. Estaba muy consciente de eso.

«No estaba seguro de lo que quería hacer, pero tuve esta oportunidad de ver qué estaba pasando con la WWE porque los hermanos Gronkowski eran algunos de mis mejores amigos y su padre fue compañero de cuarto universitario de Mike Rotunda. Hicieron una llamada telefónica, hablamos con Mike, él organizó una entrevista de prueba. Eso fue todo. Recibí la oferta y dejé el fútbol para venir a la lucha libre. Pasé toda mi carrera para llegar al fútbol, llegué a ese nivel, habría sido compensado como tal. Habría estado ganando alrededor de [$400,000 a $500,000] al año con el fútbol, si me hubiera quedado en el equipo, lo cual eran grandes incógnitas. Tuve la oportunidad de venir a la WWE, ganando $39,000 al año, comencé desde cero en una industria en la que solo había visto en la televisión y no había hecho nada. Me senté, evalué realmente las cosas y mis aspiraciones a largo plazo y pensé: ‘Quiero hacer esto. Creo que esto va a ser genial y algo en lo que puedo ser bueno'», explica Mojo en Power Alphas.