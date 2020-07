Mike Tyson contra Roy Jones, 12 de septiembre.

Al menos eso decían los reportes de las últimas horas, en las que situaban a ambas estrellas en el ring.

Hace meses que Tyson causó revuelo con su regreso al boxeo.

Exhibiciones, dice Tyson, para ayudar a personas vulnerables

Aunque le ofrecieron miles de rivales y buenas ofertas, al final nadie esperó lo que pasó.

Roy Jones es el elegido por Tyson para esta pelea

Y ni siquiera figuraba en un inicio en el panorama.

Kevin Iole, de Yahoo Sports dio la primicia que le dio la vuelta a las redes.

This is my story on @YahooSports about @MikeTyson's return to boxing on Sept. 12 against the legendary @RealRoyJonesJr Much More to come https://t.co/rqQCErcElN

— Kevin Iole (@KevinI) July 23, 2020