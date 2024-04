Mike Rotunda recuerda luchar en la primera WrestleMania

Mike Rotunda, padre de Bray Wyatt, y su compañero de equipo y cuñado, Barry Windham, quienes lucharan como The U.S. Express, serán inducidos al Salón de la Fama WWE en su Clase 2024. Como Rotunda lo ha revelado, Triple H lo llamó y le dijo que quería el equipo recibiendo este honor, en los 40 años de WrestleMania, debido a que ellos trabajaron y lucharon en la primera WrestleMania. En esta primera WrestleMania, Windham y Rotunda perdieron el Campeonato Mundial de Parejas WWF en una lucha de casi 7 minutos ante Nikolai Volkoff y The Iron Sheik.

Rotunda fue recientemente entrevistado por JBL y Gerald Brisco en la más reciente edición de su video podcast Stories with Brisco and Bradshaw, y allí reveló cómo se sintió luchando en WrestleMania 1. Estas fueron sus palabras:

► Mike Rotunda recuerda su participación en WrestleMania 1

«Fue emocionante… Comencé en el negocio de la lucha libre a finales de 1981 y ahora estamos en 1984 y estoy en Nueva York. Porque en ese momento… estaban como, las Carolinas, los Gagnes en Minneapolis, y luego Nueva York eran los tres grandes territorios. No sé cómo llegué allí, pero fue un rápido ascenso para llegar allí. La primera WrestleMania distaba mucho del espectáculo de dos días que eventualmente se convertiría. Hoy en día, con todos los bombardeos mediáticos y las apariciones promocionales esperadas de sus intérpretes en la antesala, sin mencionar otro episodio de Raw programado para el día siguiente, las semanas alrededor de WrestleMania exigen un enfoque de todos a bordo por parte del talento. Pero no siempre fue así.

«Solían tomar un pequeño descanso alrededor de la época de WrestleMania, como una semana antes y una semana después. Volamos esa mañana, hicimos WrestleMania… luego corrí al aeropuerto y tomé un vuelo de regreso a casa».