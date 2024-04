Nic Nemeth: «No esperé tanto apoyo cuando gané el Campeonato Mundial WWE»

Uno de los momentos que los fanáticos más recuerdan de Nic Nemeth, durante los más de 15 años que fue conocido como Dolph Ziggler en WWE, ocurrió en 2013. Cuando el ahora Nic Nemeth, sorprendió al mexicano Alberto del Río y canjeó el contrato titular que le otorgaba el haber ganado el Maletín de Money in the Bank en el año 2012.

En una reciente aparición en el programa Busted Open Radio de Sirius XM, en donde Nemeth es panelista, recordó este momento y destacó el apoyo de los fanáticos a su victoria, que ni siquiera él se esperaba. Estas fueron sus declaraciones:

► Dolph Ziggler habla de cuando ganó el Campeonato Mundial de Peso Completo en WWE

«Lo más genial que me ha pasado. No tenía ni idea de que estaba sucediendo porque… perdía todas las noches, no hablaba mucho, me golpeaban. Intenté canjearlo como 400 veces y me patearon en la cara cada vez. Llegué a un punto en el que pensé, ‘Esto puede que no suceda, y si sucede, tal vez me saquen la alfombra de debajo de los pies, o tal vez lo pierda al día siguiente’.

«Sin embargo, creo que la audiencia empatizó conmigo en ese momento después de verme pasar por tanta adversidad en los meses previos a la gran victoria. Como resultado, la noche se convirtió en algo especial.



«Al salir allí, no tenía ni idea de cómo sería recibido, considerando que era un villano. A pesar de eso, la reacción de la multitud fue inmensa. Aunque Del Rio y yo tendríamos una lucha real, el plan inicial era muy diferente.

«Esa tarde, dijeron, ‘Esto es lo que va a pasar’. Del Río estará herido. Sonará tu música. Lo golpearás con el maletín cinco o seis veces en el tobillo y lo derrotarás’. Eso habría sido tan desgarrador. Habría sido tan anticlimático.

«En lugar de eso, presioné por una lucha con más ‘altibajos’ emocionales. También debo dar crédito al productor Jamie Noble, así como a Del Río, por ayudar a armar la lucha. Hasta el día de hoy, me siento muy orgulloso de la actuación esa noche.

«La razón por la que todos aplaudieron tanto es porque ellos fueron la razón por la que estaba allí en primer lugar. Eso fue algo muy especial para lo que no estaba preparado. Me golpeó como 500 picaduras de abeja mientras caminaba por esa rampa. Y pensé, ‘Oh, hombre, cuando vean el resto de esto, se van a volver locos’. Y así fue. Y nunca estaré más orgulloso de algo».

Esta fue la victoria de Dolph Ziggler para quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE a Alberto del Río. Ocurrió el 8 de abril de 2013, el día después de WrestleMania 29. En dicha WrestleMania, Del Río venció a Jack Hagger, antes Jack Swagger, para retener el título. Mientras que Dolph Ziggler y Big E cayeron ante Daniel Bryan y Kane.