«Platinum» Mike Perry tiene los ojos puestos en Jake Paul en estos momentos. El «Niño Problema» se prepara actualmente para un polémico enfrentamiento con la leyenda de los pesos pesados Mike Tyson.

Cuando se enfrenten, «Iron Mike» tendrá 58 años, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la seguridad del combate. En caso de que Paul consiga vencer al ex campeón mundial indiscutible de los pesos pesados, parece que le espera otro desafío amenazador.

► Ponte a prueba de verdad»: Mike Perry reta a Jake Paul

Durante una reciente entrevista con TMZ Sports, Mike Perry fue preguntado sobre su interés en luchar potencialmente contra «The Problem Child».

Perry confirmó que le gustaría enfrentarse a Paul en una pelea callejera, y retó a Paul a enfrentarse a él siempre y cuando pueda superar primero a Mike Tyson.

«Sí, pero no lo hace a puño limpio», dijo Perry. «Pero no me extrañaría de Jake Paul porque ha estado haciendo cosas que la gente diría que le dan miedo y cosas así. Y eso es en parte lo que me atrajo del bare knuckle, que a tantos les preocupaba o les asustaba, y yo pensaba: ‘A mí me parece real’. Así que Jake, definitivamente te lanzo un reto, si superas a Mike Tyson, ponte a prueba de verdad, y tengamos una pelea callejera».

Cuando se le preguntó si sentía cierto respeto por el YouTuber convertido en boxeador, Perry reveló que no. Aunque reconoció que Jake Paul tenía cierta habilidad en el ring de boxeo, se burló de la calidad de sus oponentes y parecía seguro de que diezmaría a Paul en un mano a mano.

«No, tío, que le den a Jake», dijo Perry. «Sí, tiene algo de talento, pero me gustaría decir que le gano tan rápido como él a esos taxistas, sobre todo a puño limpio. Le hago daño y él llora, huye y se acurruca en una esquina en posición fetal».