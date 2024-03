Kenny Omega a sus críticos: «¡Llené estadios, no me importan!»

La gente dice: «¿Por qué esa promo de Kenny Omega fue tan mala?», comienza diciendo el luchador de AEW en su reciente respuesta a quienes critican su trabajo con el micrófono y storytelling durante un nuevo directo en Twitch, donde «The Best Bout Machine» ha estado hablando bastante mientras se recupera de sus lesiones.

► Kenny Omega contesta a quienes critican

«Todos se preguntan, ‘Kenny, ¿por qué Kenny es tan malo en los promos? No tiene habilidades para los promos… Necesita practicar un promo. Eso es todo en lo que me importa’. ¡Cállate!… Jesucristo. Estás tratando de hablar sobre un tipo que llenó estadios para 45,000 personas con mi storytelling. ¿Me estás diciendo que no sé contar historias? ¿Porque no tengo una voz gritona? ¿Sí? Dime, y luego vas a decir, ‘Oh bueno, The Rock vendió más’. Por supuesto que lo hizo. Es el maldito The Rock y ¿sabes qué? No soy malo. Hago mi mejor esfuerzo… Honestamente, chicos, cuando quiero contar una historia y tengo una forma de hacerlo, la contaré a mi manera. Eso es todo lo que hay que decir, y tal vez si algo que he hecho no es emocionante o mis promos al estilo americano simplemente no te convencen, pues, tengo noticias para ti, no me importa. No me importa. Es horrible… Oye, salí allí sintiendo como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy perdiendo mi maldito tiempo?

«Y puedes sacar tus conclusiones. Puedes sacar tus conclusiones. Decir cosas malas, molestarme, lo que sea, criticar, no hace ninguna diferencia para mí. Realmente no lo hace, así que… y ¿sabes qué? En realidad, ustedes me atacaron un poco con lo de las promos, hey, incluso podría inspirarme un poco a preocuparme así que… No, no, no, la difamación de promos está absolutamente permitida. Es solo que, si van a decir, ‘Oye, no me gustó una promo’ o, ‘No sabes cómo hacer promos’, número uno, ¿cuál es el propósito de un promo? Por supuesto que es vender una lucha y si te lo preguntas y si miras los registros, los registros indicarán que he hecho mi parte tratando de vender luchas a mi manera.

«Tengo un estilo de promos y un ritmo y un discurso ¿y uso palabras de moda de la misma manera que otras personas? Tal vez no, tal vez sea solo mi cosa, no sé. Pero, todo lo que sé es que cuando el rendimiento de una promo o el rendimiento al hablar depende del éxito de una lucha o un evento de lucha libre, voy a hacer lo que pueda para asegurarme de vender el evento y siento que, sabes, cuando fui campeón en AEW y eso — diablos, eso es mucho tiempo atrás — sentí que hice un buen trabajo y no soy de los que se apoyan en números, cosas así. No lucho por las calificaciones. Quiero que la gente sienta algo cuando actúo y si las personas que están viendo eso están sintonizadas, les importa y no es solo lucha libre de palomitas o es como, está bien, lo estoy viendo por un segundo y luego se me olvida, entonces siento que estoy cumpliendo con mi deber como luchador profesional, difundiendo el mensaje de lo poderosa y hermosa que puede ser la lucha libre y para los números durante mi carrera y segmentos para superar el millón y crecer, incluso en momentos en que era solo lucha libre.

«Una de las cosas de las que estuve más orgulloso, no sé cuándo fue exactamente, pero, hice una lucha de Iron Man contra PAC donde, sí, teníamos una historia pero comenzamos el episodio de Dynamite con una lucha de Iron Man de 30 minutos y eso fue algo sin precedentes en ese momento de todos modos y creo que tuvimos como 1.1 mil y creo que estábamos flotando alrededor de 859,000 en ese momento así que fue realmente agradable ver que simplemente la buena lucha libre y la lucha libre estaba atrayendo números en ese día en ese momento, así que, esa es una lucha de hecho, en mi tiempo en AEW, es una lucha de la que estoy muy, muy orgulloso porque fue solo lucha libre y la gente sintonizó para ver lucha libre y eso fue muy agradable, una sensación muy agradable.

«En el mismo sentido, la historia que pude contar con Hangman (Adam Page) fue una buena combinación de ambos, ya sabes, lo que haces fuera del ring pero luego cuando interpretas lo que interpretas de la manera que necesitas interpretarlo cuando llegó el momento de terminar la cosa así que… Estoy realmente orgulloso de esas cosas así que, son todos buenos recuerdos. Son todos buenos recuerdos y espero que si puedo regresar, entonces podré crear algunos más… Y espero hacerlo en una capacidad con cosas que sean divertidas. Divertidas, desafiantes — en realidad, desafiantes podría ser la mejor manera de decirlo. Como ser desafiado mucho.»