Mickie James confirma rol de Nick Aldis en WWE

Era un secreto a voces que Nick Aldis comenzaría a trabajar en WWE tras su reciente paso por IMPACT, pero no como luchador sino como productor. La pasada no tuvimos noticias similares y veremos mañana por la noche pero hace dos semanas tanto él como Bobby Roode estuvieron trabajando con productores actuales de la compañía en SmackDown para ir aclimatándose al rol. Puede decirse que es una lástima que el National Treasure no vaya a ser una Superstar pues aún puede ofrecer mucho en las cuerdas.

► Nick Aldis en la WWE

Por otro lado, si bien en SUPERLUCHAS no hemos dejado de informar de ello, en ningún momento hubo una confirmación de que Aldis estaba desenvolviéndose en el McMahon Empire detrás de cámaras. Hasta ahora, que su esposa, Mickie James, lo confirma en su reciente entrevista en MuscleManMalcolm. Otro detalle, para concretar un poco en lo que ha estado haciendo Nick, es que estuvo siguiendo a Petey Williams, que trabaja en la empresa desde enero de 2022, e incluso ha aparecido en televisión.

«Él ha estado observando desde ese ámbito, pero nunca ha sido mi productor. Sin embargo, pienso que sería un productor increíble si todo sale bien y tanto a él como a ellos les gusta esa idea. También tengo una gran confianza en mi esposo en todo lo que emprende; lo veo como un luchador excepcional, un campeón impresionante y un artista sobresaliente en todo lo que hace. Es un profesional de pies a cabeza, un empresario destacado con Legacy Supplements.

«Además, es un padre maravilloso y un esposo ejemplar. Siempre voy a hablar bien de él, aunque entiendo que mi perspectiva podría ser parcial al respecto. Estoy realmente agradecida de que se le presente esta oportunidad, y si decide aprovecharla, espero que sea porque le apasiona y porque ellos también le tienen aprecio. Si no sucede y él decide no continuar por ese camino, sé que seguirá cosechando éxitos en otros ámbitos».