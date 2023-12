Mick Foley podría aparecer en un proyecto fuera de WWE

La popular serie de Netflix “Wrestlers” ofrece a los espectadores una mirada detrás de escena de los esfuerzos de Al Snow y su socio comercial, Matt Jones, mientras trabajan para mantener viva la legendaria promoción OVW. El programa a menudo muestra a los dos hombres enfrentándose, particularmente por asuntos financieros, y Snow admite que tiene dificultades para manejar el dinero. Un punto importante aquí es el costo de los luchadores, por lo que es importante analizar el costo-beneficio para decidir qué luchadores deberían incorporar.

► Mick Foley aparecerá en evento de OVW en enero

Durante el reciente episodio del podcast “Rumor & Innuendo”, Matt Jones abordó si OVW tiene planes de contratar a alguno de los agentes libres recientemente disponibles luego de que concluyeran su cláusula de 90 días de no competición tras salir de WWE. Jones enfatizó la importancia de incorporar talentos que puedan contribuir a la sostenibilidad a largo plazo del producto.

Sin embargo, Jones mencionó que Mick Foley está programado para hacer apariciones en OVW, y señaló que el miembro del Salón de la Fama WWE, que es un viejo amigo de Al Snow, vive en Nashville y hará comentarios para un próximo evento, Nightmare Rumble, el próximo 6 de enero, lo cual alimenta su esperanza de que la participación de Foley vaya más allá de aquel día.

“Ahora sólo quiero incorporar a alguien que creo que puede ayudar a la sostenibilidad a largo plazo del producto. Los anuncios que haremos son sobre personas que estarán aquí por un tiempo. Como si no fueran a quedarse aquí de la noche a la mañana. Ya sabes, Mick Foley vendrá al Rumble. No estará aquí todas las semanas, pero espero que lo veas, ya sabes, varias veces en OVW; No creo que sea algo único para nosotros. Al menos esa es mi esperanza”.

“Mick Foley vive en Nashville. Y estará haciendo comentarios para Nightmare Rumble. Él comentará el Rumble, así que podrás escucharlo. Así que haremos un rumble el 6 de enero, que espero que la gente vea. Tendremos muchos invitados especiales y Mick estará en el micrófono, que es donde creo que será el mejor. Así que estamos deseando que llegue”.

Mick Foley no será el único nombre importante que aparezca en Nightmare Rumble, ya que también contará con la presencia de la flamante estrella de AEW, Will Ospreay.