Tremendo análisis de Mick Foley de Ronda Rousey en WWE

Mick Foley dedica una extensa declaración a romper una lanza en favor de Ronda Rousey, tan criticada últimamente en WWE, en una reciente publicación en Facebook.

► Mick Foley reivindica a Ronda Rousey

«En Honor a Ronda Rousey.

«Sería fácil desestimar el tiempo de Ronda Rousey en la WWE como algo decepcionante. Quizás nunca llegó a ser tan querida como Becky Lynch, tan hábil como Charlotte o Sasha, ni tuvo una trama a largo plazo tan magnífica como la que Rhea Ripley está disfrutando actualmente en Judgment Day. No he estado siguiendo el producto tan detenidamente en los últimos años como lo hice en los 40 anteriores, pero según lo que vi, junto con un presentimiento bastante sólido, es que Ronda no estuvo tan emocionalmente comprometida en su segunda etapa en la WWE como lo estuvo en su primera. La maternidad tiene una manera de redefinir prioridades, y con razón. Sin embargo, creo firmemente que su primera etapa no solo fue increíblemente impresionante en el ring, sino aún más significativa al presentar nuevos espectadores al producto e inyectar una gran dosis de credibilidad en la perspectiva del público en general sobre la lucha profesional.

«Estuve en la multitud en San José durante WrestleMania cuando mi amigo Dwayne ‘The Rock’ Johnson presentó a Ronda a la multitud con un estruendoso aplauso. Simplemente era la mujer más feroz del planeta. Y aunque las derrotas consecutivas que sufrió en UFC pueden haberle quitado un poco de brillo, Ronda seguía siendo este diamante brillante en bruto cuando hizo su debut en la WWE en WrestleMania 2018. Ese combate, donde formó equipo con Kurt Angle para enfrentar a la poderosa pareja de WWE, Triple H y Stephanie McMahon, fue mi combate favorito personal de 2018. Eso no significa que haya sido el mejor combate de 2018, sino simplemente mi favorito. Fue uno de esos combates que necesito de vez en cuando para recordarme por qué me enamoré de la lucha libre en primer lugar. Recuerdo específicamente que estaba viendo el espectáculo con amigos, y durante ese increíble momento en el que tenía a Triple H tambaleándose, simplemente grité: ‘¡no lo está simulando!’ Y definitivamente no lo estaba haciendo. Ronda Rousey se enorgullecía de lo que hacía, trabajaba diligentemente para volverse realmente buena, muy rápido, y a medida que avanzaba, tenía combates de buenos a grandiosos con una variedad de oponentes.

«Sin Ronda, es muy improbable que la WWE hubiera presentado un combate femenino como evento principal en WrestleMania en 2019. Sigo creyendo que el verdadero combate estelar habría sido Becky contra Ronda en un combate individual, pero de todos modos, que quede constancia de que Ronda Rousey fue la protagonista de WrestleMania con tan solo un año de experiencia en la lucha profesional.

«Pondría el rápido progreso de Ronda en la misma categoría que Steve Austin, Kurt Angle y The Rock, las curvas de aprendizaje más rápidas que he visto personalmente en nuestro negocio. Pero cada uno de esos gigantes tenía un as bajo la manga que Ronda nunca terminó de dominar: la habilidad para dar un gran discurso. Eso es realmente lo único que le faltó, lo que evitó que Ronda fuera considerada una de las más grandes de todos los tiempos. Steve Austin fue un luchador respetado y admirado durante ocho años antes de captar fuego con el personaje de ‘Stone Cold’ y convertirse en uno de los mayores imanes de taquilla de todos los tiempos. Dwayne Johnson pasó por algunas dificultades como Rocky Maivia antes de su cambio de giro como heel que reveló a uno de los más grandes artistas en nuestro negocio o en cualquier otro. Kurt Angle, por asombroso que fuera en el ring, se convirtió en un personaje querido e icónico al utilizar un innato sentido del tiempo cómico que habría sido imposible de predecir. Si Ronda tenía un talón de Aquiles como artista, era que todos sus errores se cometieron en el gran escenario, y que su personaje de lucha no evolucionó tan rápido como sus habilidades en el ring.

«Solo vi personalmente a Ronda una vez, durante esa primera etapa en la empresa. Pero recuerdo verla y asombrarme de lo divertido que era verla interactuar con sus colegas de la WWE. Esto fue durante el tiempo en que Bo Dallas y Joe Hennig estaban formando equipo como The B Team, y recuerdo específicamente a Ronda iluminando los rostros de quienes la rodeaban con algún tipo de baile que hacía junto al ring cuando sonaba la música de The B Team. Recuerdo haber pensado lo cómoda que parecía y cuánto apoyo tenía, y recuerdo específicamente haber pensado que si pudiera llevar un poco de lo que vi de ella junto al ring y ponerlo en su personaje, podría convertirse en una de las grandes artistas en la historia de la WWE.

«No creo que la mayoría de los fanáticos asocien a Ronda con el humor o la calidez. Pero esas fueron las cualidades que vi en acción, esas son las cualidades en las que realmente creo que podría haber trabajado. Por el momento, al menos, me quedaré preguntándome ‘¿y si?’. Pero aunque esas dos palabras ‘¿y si?’ me hagan pensar en lo que Ronda Rousey podría haber sido en la WWE, no disminuyen lo que realmente fue: una gran luchadora con amor y respeto por la WWE, lo que benefició a todos a su alrededor«.