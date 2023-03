Michael Bisping predice pelea Jones vs. Gane

Michael Bisping ha hecho su elección para Jon Jones vs. Ciryl Gane, y el ex campeón de peso mediano de UFC también afirma que sabe exactamente cómo se desarrollará la pelea por el título de peso completo.

Tanto Jones como Gane dieron oficialmente el peso para un evento principal de UFC 285 que posiblemente sea la pelea más esperada del año hasta el momento. “Bones” regresará al octágono después de una ausencia de tres años e intentará reclamar un segundo título de UFC al ascender al peso completo, mientras que Gane espera ganar el cinturón en su segundo intento después de quedarse corto contra Francis Ngannou en UFC. 270.

Además de los factores intangibles en torno al despido de Jones y el cambio a una nueva categoría de peso , el enfrentamiento de estilo entre los dos hombres ha inspirado bastante debate. Muchos peleadores han opinado sobre cómo podrían desarrollarse las cosas, y Bisping le dijo a Mike Bohn de MMA Junkie que ya ha construido una imagen detallada de la pelea en su mente.

“Lo tengo. Sé exactamente lo que va a pasar. Esto es lo que sucederá en la pelea, me di cuenta antes. Jon es muy inteligente, tiene un coeficiente intelectual de lucha muy alto. Tiene mucha experiencia. Sabe ganar peleas. Va a ser mediocre para empezar. Jon va a ser muy escurridizo, ¿verdad? Ciryl es el tipo que se mueve mucho, ¿verdad? Ciryl es el pegador. Jon hará que Ciryl venga a él, porque en el futuro atravesará el peligro, ¿sabes a lo que me refiero? Podría caminar hacia un tiro, o lo que sea. No disparará derribos desde el otro lado del octágono. Incluso entrar en un clinch podría ser peligroso. Así que bailará, se moverá mucho y hará que Ciryl sea la agresor. Y si mantiene la distancia y hace que Ciryl sea el agresor, Ciryl entra, lanza un tiro, una patada, sea ​​lo que sea… Cuando eso falla, entonces tienes un área grande. Tienes un gran objetivo para disparar, remachar, derribar. Así que va a bailar, va a frustrar a Ciryl. Hará que Ciryl se exponga, y luego buscará derribarlo. ¿Tendrá éxito? Eso no es lo que estoy diciendo, pero ese será el plan de juego y la estrategia”.

“Me gusta mucho Ciryl, no quiero decirlo… Los estilos hacen las peleas, y la lucha libre es un componente clave de las artes marciales mixtas. No puedes negar ese hecho. Y [Jones] puede hacerlo, y ha superado a muchos grandes luchadores… Va a ser difícil para Ciryl, pero veo un mundo en el que podríamos ver a Jon Jones inconsciente en el octágono. Esa es una posibilidad. Pero si me preguntas dónde pondría mi dinero, lo pondría en Jones”.