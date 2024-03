Mercedes Moné: «Mi lesión pudo terminar mi carrera»

Tan pronto como el 13 de marzo -en AEW Big Business- Mercedes Moné podría estar volviendo a la acción luchística después de haber superado una gravísima lesión que pudo haber terminado con su carrera y que le hizo cambiar su manera de pensar acerca de su vida, su salud y la lucha libre.

► La lesión de Mercedes Moné

«He estado compartiendo videos de mi entrenamiento. He estado entrenando muy, muy duro con Tyler Breeze en Flatbacks y Shawn Spears. Saludos a la Hybrid School con [Sho] Funaki en San Antonio, y al Dojo de New Japan en Los Ángeles. He estado trabajando arduamente para regresar a este lugar que amo.

Porque, lo que la gente no sabe, es que me dijeron que esta lesión podría acabar con mi carrera. Y le grité a mi médico y cirujano. Le dije: ‘No, no es así’. Voy a regresar muy pronto y voy a tener los mejores momentos, los mejores combates, la mejor carrera que he tenido hasta ahora, porque lo veo, lo siento, lo sé.

He pasado los últimos 10 meses reflexionando sobre cuántos asuntos pendientes tengo en la lucha libre y cuánto estaba decidida a lograr mis metas en 2023. Que me pasara esto, me enseñó mucho sobre la vida y simplemente me mostró que necesitaba desacelerar aún más y sanar.

Porque antes de eso, pasé por mucho. Experimenté mucho dolor y necesitaba sanar, y aún así seguía avanzando tan rápido, pero estaba lista porque amo tanto la lucha libre y no podía alejarme de ella. Pero no estaba curado por dentro. Creo que fue un mensaje que decía ‘tienes que frenar y pensar en qué sigue para ti y en qué consisten tus planes’. Tus planes son buenos, pero creo que necesitas reconsiderarlos un poco más.

Es increíble ver lo poderosa que puede ser tu mente, cómo tu cuerpo puede superar y sanar algo tan traumático, pero me siento más lista y mejor que nunca. No puedo esperar para ver cómo todos mis planes de 2023 se hacen realidad en 2024. He estado tomando decisiones realmente importantes. Grandes movimientos comerciales y grandes movimientos financieros. Creo que los fanáticos van a estar realmente emocionados.»