Eric Bischoff advierte a AEW de cómo debe usar a Will Ospreay

Will Ospreay debutó recientemente en AEW estando ya bajo contrato formal a tiempo completo, y se convirtió de inmediato en uno de los nombres más espectaculares que jamás hayan estado bajo contrato con AEW, y actualmente, en uno de los mejores luchadores de la empresa.

Por tal motivo, rápidamente ha dado de qué hablar, luego de su buen combate ante Konosuke Takeshita en el PPV AEW Revolution 2024. Pero, se viene otro gran duelo. Y ese es en contra de un talento que puede ser muy similar a él, Bryan Danielson.

► Eric Bischoff da pautas a AEW para utilziar a Will Ospreay

Ambos nos darán una lucha de ensueño en el PPV AEW Dynasty en abril próximo. Recientemente, en su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, la recordada personalidad de la lucha libre, directivo de WCW y WWE, Eric Bischoff, habló al respecto de cómo AEW debe usar a Ospreay. Este fue su interesante análisis:

«AEW debe ser cuidadosa de no sobreexponer a la estrella ex-NJPW, debería presentarse como un gran acontecimiento. Parece una estrella, actúa como una estrella, se siente como una estrella y, oh, es una estrella. Si fuera yo, lo usaría como una atracción por un par de razones. En primer lugar, porque debería serlo. Debería ser especial porque lo es, así que debería ser tratado como tal. Además, deberías construir anticipación en la audiencia que simplemente no puede esperar a verlo luchar nuevamente. Perderás eso si lo vemos todas las semanas.

«Ospreay es un talento generacional, así que sus combates deberían sentirse especiales. Poner a la estrella en televisión todas las semanas hará que parezca como cualquier otro en la lista, así que la compañía debe tener cuidado de asegurar que la audiencia no se canse eventualmente de él. Y aunque disfruté del combate de Ospreay contra Kyle Fletcher, es un ejemplo de un enfrentamiento aleatorio en el que el ex-NJPW no debería ser utilizado. No puedes darle a la audiencia demasiado de algo bueno, y ya no es tan importante como antes».