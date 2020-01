¿Qué mejor forma de acabar 2019 en WWE que con un triunfo de Roman Reigns? En el especial de Año Nuevo de FOX celebrado anoche en Times Square venció a Dolph Ziggler. Además, de esto, en el mismo show vimos cómo el Campeonato 24/7 cambiaba dos veces de manos. Una divertida forma de acabar el año para esta empresa.

Después del combate, Reigns se tomó unos minutos para hablar al Universo WWE.

« Mi vida no sería la misma sin ustedes . Tengo muchas personas cerca de mí a las que dar las gracias, innumerables; pero cuando se trata de fans, se trata de gente que gasta el dinero que tanto le cuesta ganar, que te hacen un hueco en su apretada agenda. Si no fuera por ustedes, la base de fans más apasionada del mundo, el Universo WWE, no estaría donde estoy ahora. No sería el hombre que soy ahora, así que siempre estaré agradecido «.

Reigns continúa hablando de sus metas para 2020.

Habiendo finalizado el 2019, WWE Stats ha lanzado este dato del samoano:

#WWEStats2019: @WWERomanReigns ends 2019 with only ONE title opportunity all year – a DQ victory over @ShinsukeN with the IC Title on the line on #SmackDown in October.

2019 joins 2014 as the only years of Reigns' @WWE in-ring career in which he did not hold a championship.

— WWE Stats & Info (@WWEStats) December 31, 2019