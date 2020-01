Cada final de año, especialmente cuando se trata del «fin de una década«, es un buen momento para echar la vista atrás, para hacer un repaso a lo que hemos vivido. Estos días no podemos evitar centrarnos en cómo han sido los últimos diez años en WWE, realizando muchas listas, tops, clasificaciones… No hemos hablado en particular de Dolph Ziggler, aunque ha hecho muchas grandes cosas en este tiempo que merecen ser recordadas, que él mismo nunca olvidará.

Por ejemplo, a principios de la década, DZ fue dos veces Campeón Mundial de Peso Completo. La primera fue el 15 de febrero de 2011, cuando Vickie Guerrero le entregó el título. No le duró nada el reinado puesto que ese mismo día Edge se lo arrebató. La segunda fue el 8 de abril de 2013, cuando venció a Alberto del Río en SmackDown. El luchador mexicano sería quien se lo quitara dos meses después, en Payback.

► Grandes momentos de Dolph Ziggler

Ziggler recordó recientemente el segundo de estos momentos, criticando al mismo tiempo los listados, tops y clasificaciones.

I don’t give a damn what the breakout moments of this decade are, I get paid the same either way. But the fact that this isn’t on the list just shows who’s picked & who isn’t #HappyNewYear pic.twitter.com/5FIamW1utZ — Nic Nemeth (@HEELZiggler) December 31, 2019

«No me importan nada los grandes momentos de esta década. A mí me pagan de todas formas. Pero el hecho es que este no esté en la lista demuestra quienes son los elegidos y quienes no».

No cabe duda de que este fue un gran momento para el luchador, fue su primer y único reinado (si no tenemos en cuenta el primero que duró menos de un día) como Campeón Mundial. Para muchos puede resultar sorprendente que Dolph Ziggler no tuviera más títulos principales en su carrera.

En cuanto a la década que ha tenido este luchador, ha sido espectacular. Además de las dos veces que consiguió dicho campeonato, fue 6 veces Campeón Intercontinental, 2 veces Campeón de Estados Unidos, 2 veces Campeón de Parejas Raw, se convirtió en ganador de la Triple Corona, y consiguió el maletín de Money in the Bank. No, no ha sido una mala década para este veterano. Hemos visto muchos grandes momentos de Dolph Ziggler desde 2009.