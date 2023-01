El entrenador de la Academia Estadounidense de Kickboxing, Javier Méndez, espera que Alexander Volkanovski pase los 25 minutos completos con Islam Makhachev .

El campeón de peso ligero Makhachev (23-1 MMA, 12-1 UFC) hará su primera defensa del título contra el campeón de peso pluma Volkanovski (25-1 MMA, 12-0 UFC) en el evento principal de UFC 284 el 11 de febrero en RAC Arena en Perth, Australia.

Makhachev ha terminado con sus últimos cinco oponentes, incluida una sumisión de Charles Oliveira para capturar el título vacante de peso ligero en UFC 280. Pero su entrenador, Méndez, prevé una batalla de ida y vuelta.

“Espero que, al final del día, Islam Makhachev sea, libra por libra, el mejor peleador de la UFC o del mundo. Después de que venza a Alex, lo cual espero que haga, pero no como la gente piensa, como cualquier tipo de final no me gusta eso va a ser una guerra de cinco asaltos”.

Volkanovski espera que Makhachev lo derribe , pero no se ve retenido por mucho tiempo. Makhachev no está de acuerdo y lo ve entrar en pánico una vez que toca el suelo, y Méndez entiende por qué Makhachev dijo eso.

“Una vez que te agarra, no estás pensando en ese tipo de fuerza, y él es súper fuerte. Así que sí, creo que es posible que suceda. Pero Alex debería relajarse, porque esa es la mejor arma, pero ¿será capaz de relajarse cuando el Islam lo derrote? Cuando lo derriba, porque eso va a pasar. En mi opinión, no hay nadie en la división de peso ligero que pueda vencer a Islam fuera de lo que cualquiera pueda. Cualquiera puede ganar, pero en una decisión? Nadie lo va a vencer”.