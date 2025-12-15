John Cena ha terminado su carrera como Superestrella WWE pero no dejamos ni dejaremos de hablar del «Más Grande de la Historia». Hoy, a través de un reciente video que la compañía ha publicado en sus plataformas online, descubrimos los mejores consejos que el 17 veces campeón del mundo brindó a sus compañeros luchadores.

► Los mejores consejos de John Cena

CM Punk

«Mantente firme en lo que crees. Sé tú mismo. Sé fiel a ti mismo».

AJ Styles

«No esperes para hacer lo que quieres hacer ni para decir lo que quieres decir. Hazlo en ese momento. Hazlo ahora, si tienes la oportunidad.»

Cody Rhodes

«El mejor consejo que John Cena me ha dado —y se lo ha dado a muchos—, aunque suene repetitivo, es escuchar al público. Escucha al público. Si haces eso, nunca te equivocarás.»

R-Truth

«Me dijo: una colina a la vez. Una montaña a la vez. Súbela y crúzala de una en una. Intentamos hacer demasiadas cosas a la vez. Somos como un pulpo tratando de manejarlo todo y acabamos complicándolo. Una cosa a la vez.»

Drew McIntyre

«El mejor consejo, y me llevó tiempo entenderlo, es que deberías poder resumir quién eres en una sola frase. Mucha gente no sabe quién es. Puedes verlo en sus ojos. A él se le puede resumir en una sola palabra: Superman. Ahora yo puedo resumirme en una sola palabra: Justificado.»

Damian Priest

«Después de WrestleMania, cuando gané el Campeonato Mundial Peso Pesado, fue la primera vez que salí con el título. En cuanto crucé la cortina, él estaba allí esperándome. Me preguntó cómo me sentía. Y me dijo: puedes tener un plan, puedes disfrutar lo que hace el público, pero no significa que tengas que ceñirte a él. Haz lo correcto y conoce tu propósito. Conoce tu rol y actúa en base a eso. Porque lo más importante siempre es el rol para el show. Cuando eliminas eso, eliminas tu ego. Y te permites hacer el trabajo de la manera correcta.»

The Miz

«La gente dice que es el primero en llegar y el último en irse. Que trabaja muy duro. Pero hay un nivel diferente en eso. John lidera con el ejemplo. Eso es lo que aprendí de él. Está bien querer estar en la cima. ¿Quieres ser ese tipo? Tienes que trabajar más duro que todos los demás. Haz las cosas que nadie más quiere hacer. Porque todos te celebran cuando eres campeón. Pero nadie ve el sacrificio, la dureza y lo que cuesta llegar ahí. Y cuando eres campeón, no entienden la presión que eso conlleva. John me enseñó eso simplemente viviendo y haciendo lo que tenía que hacer. Por eso no solo fue el número uno en WWE, sino también en el cine. Todo lo que se propone, puede hacerlo.»

Natalya

«El mejor consejo que John Cena me ha dado es que, en los buenos momentos, en los malos y en todo lo que hay entre medias, lo mejor que puedes hacer es ser agradecido. Sé agradecido por cada pequeña cosa. Si eres agradecido, nunca te equivocarás.»

Becky Lynch

«En el último SummerSlam tuve un combate que no fue mi favorito. Volví abatida y muy molesta. Él me dijo: “¿Estás bien?” “¿Físicamente estás bien?” “¿El público reaccionó?” Me dijo: “Entonces, ¿cuál es el problema?” Le dije que no había sido mi mejor combate. Y me respondió: “Bueno, mañana puedes hacerlo otra vez.” Nada es permanente en este negocio. Un combate, una promo… todo puede cambiarlo todo. A la noche siguiente salí y tuve una muy buena promo. Puede que lo mencionara en esa promo. Y me escribió un mensaje diciendo: “¿Ves? Todo puede cambiar en una sola noche.”»