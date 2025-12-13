John Cena: «He dado todo lo que tenía»

John Cena realiza su última entrevista antes de disputar su combate definitivo en la WWE. Lo hace en The Pat McAfee Show. No te pierdas sus mejores declaraciones.

► En palabras de John Cena

El último combate

«Llevo unos 23 años en la carretera como artista itinerante y mañana lo dejamos. No puedo usar esto una vez más. Solo me queda un día. Mañana es el último.»

«Siempre he vivido con la idea de que estoy aquí en tiempo prestado. En este negocio aprendes algo muy rápido: todo el mundo es reemplazable. Esto es algo que hago, pero no es lo que me define como ser humano.»

«Soy John Cena, superestrella de WWE, hasta que suene la campana mañana por la noche. Después mi rol cambia, pero sigo vivo, sigo teniendo curiosidad, sigo queriendo hacer cosas buenas y sentirme realizado.»

Contra Gunther

«Estoy totalmente centrado en mañana por la noche. Estoy orgulloso de compartir el ring con alguien que considera el tapiz un lugar sagrado. Gunther saca lo mejor de sus rivales.»

«No va a ser un paseo. Voy a tener que ganarme la salida, porque Gunther no va a caer fácilmente.»

«Este combate también sirve para mostrar el futuro del negocio. Yo me voy, pero al mismo tiempo se abre una nueva etapa.»

“Hustle, Loyalty, Respect”

«Esos no son solo lemas. Son los pilares de mi vida. Persistencia, trabajo duro, respeto por quienes te dieron una oportunidad y por la sala en la que estás.»

«He cambiado como persona con los años, pero mis valores fundamentales no han fallado en 23 años.»

Sin mirar atrás

«Nunca me centro en lo que pudo haber sido. Prefiero reaccionar a lo que es y hacerlo lo mejor posible.»

«Este último año fue una historia intencionada. Hubo momentos que la gente amó y otros que odió. Eso es un reflejo de la vida.»

«Gracias a los cambios y pivotes pude tener grandes momentos con Randy, Punk, AJ Styles, Logan Paul, Sami Zayn, Cody… Nunca pensé “ojalá hubiera sido diferente”.»

No regresará

«Mañana por la noche es el final. No vuelvo. Y lo digo porque quiero que la gente tenga el cierre que necesita.»

«He sido llamado de muchas maneras en mi vida, pero muy pocas veces mentiroso. Y en esto, soy un hombre de palabra.»

«Por favor, mirad el combate mañana y dejadlo todo salir. Entended que esto se acaba. Yo ya lo he aceptado.»

Su filosofía de trabajo

«Si alguien apuesta un dólar por mí, quiero devolverle diez. Ese siempre ha sido mi objetivo.»

«He dado todo lo que tenía: creativa y físicamente. Me despertaba por la noche con ideas para el combate o las promos.»

«Después de mañana no me quedará nada por dar, y eso me deja en paz.»

El equipo y la gente detrás de cámaras

«Nadie hace esto solo. Cada momento memorable tiene un compañero detrás.»

«Stu representa a toda la gente del camión de producción, las cámaras, el equipo técnico. Sin ellos, no somos nada.»

«Nunca estarán en el centro del ring recibiendo aplausos, pero sin ellos el show no existe.»

Su carrera como actor

«Al principio hice películas para vender más entradas, no porque amara la actuación. Mi corazón estaba en el wrestling.»

«Eso me hizo poco profesional. No estaba presente.»

«Cuando decidí intentarlo de verdad, lo hice con la misma pasión que cuando quise ser luchador: estudiar, entrenar, mejorar.»

«Alguien apostó por mí y yo intenté devolverle diez. Y luego otro apostó, y lo volví a intentar.»

Sobre el estado actual y el futuro de WWE

«Nunca ha habido un mejor momento para estar en WWE.»

«El talento es profundo, hay competencia real y el negocio es global.»

«El respeto máximo hacia mí no es recordarme, es mirar al futuro, al Royal Rumble, a WrestleMania.»

«Esto no va de mí despidiéndome, va de cerrar un capítulo y abrir otro al mismo tiempo.»

Reflexión final

«He tenido más boletos de lotería de los que merece una persona. Siempre me he preguntado: ¿los aproveché bien?»

«Ver el respeto de la gente me hace sentir que, al menos, hice algo bien con esas oportunidades.»