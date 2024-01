«Vince McMahon prefirió a Austin Theory sobre mí»: Matt Riddle

El año pasado durante el «jueves negro» fueron despedidas 22 personas de WWE: uno de ellos fue Matt Riddle.

Desde su salida ha sido muy vocal sobre su incursión en la compañía estadounidense de lucha libre que todo el mundo conoce.

En un artículo anterior reportábamos cómo Brock Lesnar evitó que Riddle se llevara el Royal Rumble 2022, pues bien, no fue lo único que le prometieron y luego cambiaron de planes ese año.

En una firma de autógrafos virtual organizada por «Signed By Superstars» Riddle tuvo una plataforma para abrirse sobre su carrera durante la sesión de dos horas.

Durante la discusión, Riddle reveló que inicialmente estaba destinado a ganar la lucha Money in The Bank en 2022. Dicho esto, los planes cambiaron porque Vince McMahon era un gran admirador de Austin Theory.

»¿Quieres escuchar algo más interesante? Se suponía que iba a ganar el Money in the Bank, pero a Vince McMahon realmente le gustaba Austin Theory y literalmente horas antes, cambiaron eso y agregaron a Austin, que me lanzó desde la escalera. Después de recibir dos grandes caídas desde la escalera por el RKO y todo lo demás, es como… Bueno, pero amo a Austin Theory y estoy feliz por él. Síguela rompiendo, bro».