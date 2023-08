McGregor: «No me van a dejar pelear en diciembre»

Conor McGregor estaba rebosante de confianza sobre la línea de tiempo para su regreso a UFC hace solo ocho días cuando presentó un plan de tres peleas comenzando con Michael Chandler en diciembre.

El tono del ex campeón de dos divisiones ahora ha cambiado drásticamente, y McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) ha indicado que no subirá al octágono este año.

McGregor no ha competido desde que sufrió una fractura en la pierna en su derrota de julio de 2021 ante Dustin Poirier. Ha estado provocando un regreso durante más de un año, pero el mayor obstáculo parece ser su situación con la Agencia Antidopaje de EE. UU., que supervisa el programa de pruebas de drogas de UFC.

USADA ha declarado repetidamente que McGregor debe volver a ingresar al grupo de pruebas y cumplir con al menos dos pruebas de drogas limpias en el transcurso de un período de seis meses antes de que sea autorizado para competir. En marzo, la USADA emitió un comunicado de que McGregor había estado en contacto y estaba preparado para presentar su documentación «inmediatamente», pero no hay evidencia de que haya sucedido.

Todavía hay muchos elementos inciertos que rodean a McGregor, pero sus frustraciones están creciendo, lo que expresó el domingo.

“No me van a dejar pelear en diciembre, damas y caballeros. Has visto a Chris Weidman (en UFC 292). Imagina lo que es esa lesión. Siento que me están privando de mi sustento, y lo he estado sintiendo durante años. No voy a ventilar agravios. Voy a flotar y seguir adelante. Estoy listo. Quería un anuncio para (UFC 296 el) 16 de diciembre. Lo he dado todo. Entonces, no va a suceder. No parece que vaya a suceder”.

El presidente de UFC, Dana White, dijo que no tenía una actualización sobre el cronograma para el regreso de McGregor cuando se le preguntó el sábado en UFC 292 en Boston. Indicó que no sucederá hasta 2024, pero no ofreció detalles adicionales.

Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC), quien entrenó junto a McGregor en la temporada 31 de “The Ultimate Fighter”, también estuvo presente en UFC 292 y no pudo ocultar el hecho de que se está volviendo cada vez más impaciente por esperar a McGregor .

El UFC podría otorgarle a McGregor, de 35 años, una exención especial a través de su acuerdo con la USADA para permitir que McGregor pase por alto el proceso de prueba de seis meses. Chandler dijo que no tendría problemas si finalmente se tomaba esa decisión, pero sin duda generaría una gran reacción pública.