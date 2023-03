McCarthy razona por qué Yan no es el mismo peleador

Petr Yan ahora está en una racha de tres derrotas consecutivas en el UFC. Sin embargo, el ex árbitro convertido en comentarista “Big” John McCarthy tiene una teoría sobre lo sucedido.

Con su derrota ante Merab Dvalishvili en UFC Las Vegas, el ex campeón de peso gallo Yan ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas desde que obtuvo el título. Sin embargo, este revés más reciente fue diferente a los demás, ya que en lugar de perder por una decisión cerrada o una descalificación , el ruso aparentemente no pudo armar una ofensiva significativa cuando se enfrentó al ataque de derribo récord de su enemigo.

Perdiendo la pelea con puntajes de 50-45 en las tarjetas de puntuación de los tres jueces, Petr Yan enfrenta muchas preguntas de los fanáticos sobre qué sucedió con la versión de él que aterrorizaba a los contendientes en la parte superior de la división de peso gallo. Sin embargo, John McCarthy tiene un par de teorías sobre qué fue lo que causó una actuación tan mediocre del campeón el sábado por la noche.

Hablando en el podcast Weighing In , McCarthy dijo que notó lo que pensó que era una lesión en la rodilla de Yan, cuando Merab lo derribó al principio de la pelea, pero no estaba seguro. Vinculado a eso, también cree que Yan se ha paralizado un poco con la preocupación de los derribos, lo que ha provocado una caída drástica en su rendimiento ofensivo.

“(Yan) ha estado luchando mucho. No se ve igual. La confianza se ha ido. No es el mismo pegador. No tiene el mismo rendimiento. Está preocupado por ser derribado. Hizo un gran trabajo de detenerlos”.

“Es casi como si, en el primer round, lo único que vi fue que Merab tomó ese golpe, tuvo ese pequeño movimiento, y quiero decir que fue su pierna derecha, parecía que se lastimó la rodilla. y dio ese paso extraño. Estaba tratando de ver si lo afectaría, y no parecía que lo hiciera, pero pensé que se lastimó la rodilla. Tal vez no lo hizo, pero parecía que, desde ese punto, en cuanto a producción, su producción ahora es la mitad de lo que solía ser“.

“Él solía construir. Comenzaba despacio, obtenía sus lecturas y encontraba sus indicadores de lo que necesitaba para tratar de explotar, pero siempre construía. No está construyendo en absoluto, se mantiene en la misma marcha“.

Esta es una evaluación interesante de “Big” John McCarthy, pero vale la pena considerar el hecho de que Petr Yan pudo haber tenido problemas para desarrollar la ofensiva porque Merab Dvalishvili promediaba un intento de derribo casi cada 30 segundos, además de lanzar más de 400 golpes. El tiempo dirá cómo se ve el ex campeón en el futuro, según cómo el UFC decida emparejarlo.