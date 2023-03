Esta Superestrella se negó a romper la racha de The Undertaker

Muchos nombres se han manejado de los cuales pudieron romper la racha de The Undertaker en WrestleMania, esto mucho antes de que Brock Lesnar lo hiciera en WrestleMania 30 el 6 de abril de 2014.

Sin duda, ese combate pasará a la historia, pues fue el fin de una racha de 21 años ganando su lucha en WrestleMania, quedando la racha en un 21-1; esta finalmente terminó en 202o cuando Taker derrotó a AJ Styles culminando su carrera con un 25-2.

The Undertaker concedió una entrevista a BT Sport, y durante la plática con Ariel Helwani, habló de este tema, revelando como ya lo habíamos informado, que Vince McMahon pensó en Vladimir Koslov como el hombre elegido; sin embargo, alguien a quien también se propuso fue Edge, pero éste descartó cargar con ese peso y responsabilidad.

“Cuando llegamos a WrestleMania, ya sabíamos más o menos lo que iba a pasar, pero supongo que había algunas personas que él (Vincce) quería que rompieran la racha. Quería a Vladimir Kozlov. Fue al principio, y creo que quería que Edge lo hiciera, pero Edge se negó. Dijo: ‘No. No puedo hacerlo’ . Así es como respetaba la racha, a mí y lo que significaba para el negocio. Yo no lo sabía en ese momento. No lo supe hasta años después. Eso dice mucho del ser humano que es “.

Y muchos luchadores fueron planeados para que hicieran ese momento histórico; sin embargo, fueron varios los descartados o que se negaron a hacerlo, pues sin duda “Streak” o la racha, era algo importante dentro de la industria.

Sin embargo, recordó la derrota con Brock Lesnar, la cual también pensó que era necesaria y tal vez gente como Roman Reigns la hubieran necesitado más para catapultarse.

“Es difícil de decir. No creo que Brock la necesitara. Creo que Brock era una gran atracción, era una estrella y estaba hecha. No sé si eso le mejoró más. Creo que hubiera sido genial para Roman Reigns por ejemplo, si Brock no lo hubiera hecho ya. Hubiera sido algo enorme para Roman. No sé si hubiera significado lo mismo para Brock que para Roman o cualquier otro que lo hubiera hecho porque Brock ya era una gran estrella. Brock ya se había ido a UFC. Él ya tenía todos estos grandes logros. Creo que podría haber ayudado a alguien más”.