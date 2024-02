Roman Reigns es la cara de WWE, y el Campeón Universal Indiscutible. Patrick Mahomes es la cara de los Kansas City Chiefs, ganadores de la Super Bowl LVIII. Pat McAfee los compara como atletas de gran éxito financiero en el episodio más reciente de First Take de ESPN.

«Así que creo que es una pregunta fascinante, y me encanta el término ‘taquilla’ porque eso significa negocio, y el negocio es, en última instancia, la raíz de todo. Cuando piensas en taquilla, supongo que debes empezar a pensar en el mundo de los deportes de combate. Es como, está bien, Roman Reigns, obviamente ‘El Jefe Tribal’, tiene más de mil días como campeón. Obviamente, todo el mundo está pendiente de The Rock. Conor McGregor, mucha gente quiere verlo potencialmente noqueado. Eso es taquilla de alto nivel que ha podido generar.

«Luego, pasas al mundo de un hombre que tiene más seguidores que la población de los Estados Unidos de América, un hombre que, creo que el resto del mundo diría que es la mayor estrella de la Tierra y un hombre que incluso me llevó a descargar una aplicación para ver fútbol. Piensas que tal vez Messi, tal vez Messi sea el mayor éxito de taquilla en todo el ámbito atlético.

«Pero luego tienes que preguntarte, ha habido alguna vez un hombre, y supongo que en el mundo de la NFL, es la primera vez en las primeras siete temporadas… una de las pocas personas en tener tres campeonatos, dos MVPs. Es como que Patrick Mahomes tuvo más de 200 millones de personas viéndolo. No solo tuvo una serie de jugadas que igualaron el juego, sino una serie de jugadas que lo llevaron a ganar en el escenario más grande. Yo diría que Patrick Mahomes es la mayor y mejor taquilla que tenemos en el mundo deportivo, y apenas está comenzando. Apenas tiene 28 años. El dinero fluye alrededor de ese hombre, y creo que tenemos la suerte de tenerlo».

