Matt Riddle explica su plan de trabajo posWWE

Matt Riddle ha estado disfrutando de la libertad de ser independiente desde que fue despedido de la WWE. Ha luchado en NJPW, MLW, The Crash o promociones de la escena como MCW, ACW o Combat 1. No es que si firmara con AEW o TNA tuviera que dejar esto pues en realidad esas compañías permiten que sus luchadores trabajen en otros sitios, siempre dándoles prioridad a ellas, pero él no lo ha hecho. Aunque sí ha hablado con la segunda, según revela en Sunday Night’s Main Event.

► El plan de trabajo de Matt Riddle

«Cuando terminé con la WWE, trabajar en televisión todo el tiempo fue un poco estresante, especialmente con los viajes. El dinero es impresionante, definitivamente lo vale, al igual que la experiencia. Ahora, quiero tomar un descanso de la televisión. Después de los 90 días y durante los 90 días, estoy organizando algunas fechas. He hablado con algunos lugares. He hablado con TNA, he trabajado con New Japan y MLW.

«Haces películas para la televisión, pero no es lo mismo que Monday Night Raw, tres horas en vivo, cualquier cosa puede suceder, la gente está cambiando el guion. Tienes diez minutos para tu combate, ahora tienes cinco minutos. Es extremadamente estresante. Me gusta la presión, pero al mismo tiempo, quería un pequeño descanso de todo eso. Estoy eligiendo lugares más centrados en eventos de pago por visión donde no tenga que preocuparme por ir a comerciales para poder obtener ese anuncio de Fritos«.

En cuanto a la primera, hemos tenido varios informes, desde sus supuesos problemas con la compañía, según Dave Meltzer, hasta su no intención de seguir los pasos de otros exWWE, atendiendo a que él «es distinto», pasando por su previsión de que si lucha con Goldberg será allí.

¿Te gustaría ver que Matt Riddle se uniera a AEW? ¿Y a otra empresa?