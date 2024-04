Max Holloway responde a las demandas de Ilia Topuria

Si Ilia Topuria mantiene su reciente estipulación para una pelea por el título con Max Holloway, iría en contra de la idea detrás de lo que Topuria quiere tener en sus manos para empezar, piensa Holloway.

El campeón de peso pluma de UFC Topuria (15-0 MMA, 7-0 UFC) dijo después de la hiperdramática victoria del sábado pasado por el título “BMF” en UFC 300 de Holloway (26-7 MMA, 22-7 UFC) que es probable que el ex campeón hubiera obtenido otra oportunidad por el título.

Pero luego Topuria dijo que solo le daría a Holloway la oportunidad de ganar el cinturón si el titulo “BMF” que Holloway obtuvo contra Justin Gaethje también estaba en juego. Y si bien eso puede parecer una solicitud natural y razonable, también hizo que Holloway levantara un poco la ceja.

«Veremos que pasa. Quiero decir, esa no es una forma muy BMF de decirlo, ¿sabes? Un BMF no diría: ‘No voy a pelear con este tipo a menos que…’ Eso es algo anti-BMF. Eso no sonó BMF por la forma en que intenta exigirlo y decir ‘No voy a pelear…’”.

Topuria noqueó a Alexander Volkanovski para ganar el título de peso pluma. Volkanovski tiene tres victorias sobre Holloway en peleas por el título de peso pluma y es el único peso pluma que venció a Holloway en la última década. Pero Topuria dijo que sin ese cinturón BMF, no está interesado en pelear con Holloway.

«Sin el cinturón BMF, no lo quiero en absoluto, Si no, voy a pelear con Volkanovski, quien merece la revancha más que él. Debido a que (Holloway) tiene ese cinturón (BMF), eso me entusiasma. Por eso lo quiero. Ha estado diciendo: «Ahora mismo tengo muchas opciones» y esto y aquello. No tiene opciones. Soy el campeón ahora mismo”.

Topuria cree que podría estar dispuesto a poner en juego el título de peso pluma por primera vez, siempre que Holloway consiga ese cinturón de BMF, para este otoño. Pero Holloway todavía piensa que la mera petición de eso hace que Topuria se sienta mejor.

«Una pelea por el BMF cuando sea, pelea contra quien sea, cuando sea, con cualquier peso, en cualquier momento. Ese no es el tono de un BMF, hermano. Veremos que pasa. Lo que sea que UFC quiera hacer, lo quiere hacer. Sólo quiero estar en el octágono con él. Quiero ver de qué se trata tanto revuelo”.

Topuria respaldó su exageración contra Volkanovski. Es el único campeón invicto de UFC.