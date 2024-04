Strickland sobre Costa: «Voy a hacer sangrar a ese sucio brasileño»

Sean Strickland está listo para llevarle la guerra a Paulo Costa en UFC 302. El ex campeón de peso mediano Strickland (28-6 MMA, 15-6 UFC) se enfrenta a Costa (14-3 MMA, 6-3 UFC) en un evento co-estelar de cinco asaltos el 1 de junio en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Strickland, quien perdió su título de peso mediano en una cerrada derrota por decisión ante Dricus Du Plessis en UFC 297 en enero, apunta a recuperarse de manera enfática contra Costa.

“¿Saben qué, chicos? Me gusta Costa. Es un tipo divertido. Me hace reír y está a favor de la libertad de expresión. Me gusta ese chico. Pero voy a hacer sangrar a ese sucio brasileño, y lo voy a hacer por Brasil. A Brasil ni siquiera le gusta Costa. Hola, Brasil: esto es para ustedes. Hagámoslo”.

Mientras tanto, Costa también buscará volver a la columna de victorias. A pesar de perder ante Robert Whittaker en su salida anterior en UFC 298 , “Borrachinha” realizó una actuación emocionante. Promete aumentar su agresividad contra Strickland.

I just rewatched my fight w Whittaker , I needed to add a little more rhythm and strokes. Maybe that's why the judges gave it 2×1 in the rounds in his favor. scores. I prioritized the damage factor, leaving him bleeding and bloody in every round even with fewer hits. I'm going to…

— Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) April 17, 2024