Matt Riddle: «Zack Sabre Jr. sabe lo que hace»

Durante el reciente NJPW Windy City Riot, Matt Riddle perdió ante Zack Sabre Jr. el Campeonato Mundial Televisivo que le había ganado a Hiroshi Tanahashi en The New Beginning In Sapporo. Fue un resultado impactante, como es habitual cuando un título cambia de manos, además de que «The Original Bro» no tuvo tiempo de construir un gran reinado, pero todo quedó en un segundo plano cuando Riddle se fue del escenario como si nada hubiera pasado, sonriendo y tomándose fotos con los fans.

► Matt Riddle habla de NJPW

Durante una reciente entrevista con Knockouts and 3 Counts, Riddle comentó lo siguiente:

«New Japan definitivamente tiene más un estilo de lucha real, como la lucha deportiva, mientras que WWE es entretenimiento deportivo. En New Japan, se enfocan más en la lucha de deportes de combate. Con mi estilo, especialmente con el Campeonato de Televisión, funcionó muy bien. Tuve la oportunidad de luchar contra Zack Sabre Jr el otro día. Aunque perdí el campeonato ante él, fue una gran lucha. Él sabe lo que hace en el ring, yo sé lo que hago en el ring. Es uno de esos luchadores que realmente pueden protegerse si las cosas se ponen un poco intensas«.

Hasta ahora, no ha habido una explicación para esa extraña salida del luchador del evento.

Tampoco se sabe cuando va a volver a trabajar con New Japan. Matt Riddle es agente libre desde que fue despedido de la WWE en 2023 y además de en la empresa japonesa ha estado luchando en MLW y la escena independiente. Por ejemplo, el próximo 20 de abril luchará contra Timothy Thatcher en Major League Wrestling.

En otro orden de cosas, Riddle estuvo recientemente con dos de sus antiguos compañeros en la WWE, Matt Hardy y Elijah:

