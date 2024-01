Matt Hardy alaba a Nic Nemeth y Jinder Mahal

Cuando no está luchando en AEW, o haciendo de las suyas en muchos otros sitios, Matt Hardy dedica bastante tiempo a su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy, en el que se ocupa de todo tipo de temas, desde su presente en la lucha libre profesional, con el que no está demasiado contento, hasta cualquier cuestión alejada de él mismo, tanto de actualidad como mirando al pasado.

Y en el episodio más reciente quiso pronunciarse sobre dos excompañeros suyos que están hoy en boca de todos. Primero, Nic Nemeth, por su salida de WWE y su llegada a NJPW y TNA. Segundo, Jinder Mahal, por su oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

«Creo que [Nemeth] estará bien. En primer lugar, es un tipo que es un excelente luchador. Estaba muy adelantado en la forma en que la gente caía y vendía, él entiende eso. Ahí es donde está su talento de muchas maneras. Es un tipo guapo, un buen tipo al que aprecio mucho. Le irá bien, y creo que es genial que realmente apareció en Wrestle Kingdom para New Japan. Apareció en TNA. Nunca sabes dónde puede aparecer. Creo que eso es uno de los mayores regalos que puedes dar a los fanáticos de la lucha libre. También creo que es así como te mantienes relevante, así que creo que está haciendo muchas cosas inteligentes«.

«Me cae bien Jinder como persona y también me gustaba como artista. Pensé que era un excelente villano. Pensé que era bueno. Creo que realmente tenía la capacidad de molestar a la gente de la manera más auténtica posible…».

Sobre por qué no le da tanta importancia a las victorias y derrotas: «Pensé que estaba ganando fuerza como villano. No me entusiasma mucho lo de las victorias/derrotas. Siento que la lucha libre trata más sobre la historia que sobre los registros reales de los atletas. Esa es mi opinión. Sé que no todos piensan así. Es importante ganar, hay momentos en los que las personas deben ganar porque están en una situación y una historia en la que es el momento adecuado para que ganen y ocurra el clímax. Pero incluso cuando eso sucedía, recuerdo escuchar su reacción en algunos eventos y era muy abucheado, la gente quería verlo recibir una paliza. Entiendo por qué lo intentaron… No tuve problemas con eso.»