El mundo de la lucha libre se vio impactado al conocer la triste noticia de la muerte de Bray Wyatt, quien falleció debido a complicaciones cardiacas. Triple H fue el encargado de dar la noticia, y las reacciones del mundo de la lucha libre no se hicieron esperar, tanto dentro como fuera de la WWE, y para algunos, esto ha sido un momento mucho más duro que otros por todo lo que habían compartido con el «Devorador de mundos».

► Relación de Vince McMahon y Bray Wyatt era como de padre e hijo

Nadie duda que Bray Wyatt ha sido una mente creativa en la WWE, y cuando coincidió con otra mente creativa como Matt Hardy, se dio una relación interesante en pantallas, a tal punto que ambos lograron hacer equipo y entablarían una muy buena amistad.

Vince McMahon a menudo ha tenido relaciones variadas con sus empleados a lo largo de los años, algunas positivas y otras no tanto. Sin embargo, en lo que respecta a su relación con Bray Wyatt, Matt Hardy reveló en la reciente edición de «The Extreme Life of Matt Hardy» que esta era interesante.

«Era casi como una relación padre-hijo de alguna manera y siento que probablemente surgió porque él solo conocía el sistema de la WWE. Vince era el único jefe que había tenido. Siento que hay momentos en los que Vince te muestra todo este amor, pero luego, si haces algo que no necesariamente le gusta o con lo que no está de acuerdo, entonces es muy duro contigo. Como un padre en muchos sentidos».

«También hubo momentos en los que Vince lo trató muy bien y quería moverlo al mejor lugar posible y le encantaría su material y lo llamaría genio y diría: ‘Eso fue brillante y esto fue genial’. Fue interesante… Se siente como si su relación fuera más profunda que solo jefe y empleado. Era casi personal».

«Definitivamente apreció mucho su profundidad en lo que respecta a la creatividad de Bray. No tengo dudas al respecto».