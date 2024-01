Matt Hardy defiende a los Young Bucks: «Los fans no los valoran»

Recientemente, los Young Bucks volvieron a AEW, acortando su estancia fuera de la empresa, porque Sting solicitó a Tony Khan que ellos fueran sus rivales para su última lucha, y tanto Matt Jackson como Nick Jackson aceptaron tal honor.

Sin embargo, regresaron con un nuevo personaje, nuevos looks, y esto no ha gustado a los fans. Sin embargo, gente como Jim Ross ha salido a la defensa de los Young Bucks. Y ahora, fue el turno de Matt Hardy, quien aseguró que estos eran una gran opción para ser los rivales finales de Sting, en su lucha junto a Darby Allin en el PPV Revolution 2024, en marzo. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de su podcast The Extreme Life of Matt Hardy:

► Matt Hardy sale en defensa de The Young Bucks

«Aquí lo digo una y otra vez, y una vez más, para molestar a todos los que no están a bordo del tren de los Young Bucks, los Bucks son verdaderamente asombrosos. Pueden subirse al ring. Son tan buenos. Saben lo que hacen.

«Pueden liderar a personas que son un poco más mayores, cuyos cuerpos están un poco más deteriorados, y llevarlos a grandes luchas. Son simplemente talentosos, son realmente, realmente buenos, y son verdaderamente subestimados. Su trabajo real como equipo de etiqueta no recibe el reconocimiento que merece.

«Sé que mucha gente les da dificultades porque dicen, ‘Oh, son monos de spots y hacen esto y hacen aquello, o juegan a la política porque son Vicepresidentes Ejecutivos.’ Ambos son buenos tipos, y ambos son increíbles luchadores profesionales. Si esa termina siendo la última lucha de Sting, Sting y Darby ante The Young Bucks, van a hacer temblar el lugar. Será genial, garantizado».