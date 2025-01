Matt Cardona: «Quiero otro momento WrestleMania»

El talentoso luchador, Matt Cardona, está muy interesado en regresar a WWE. De hecho, dijo que si volviera en el Royal Rumble 2025, está seguro de que los aficionados explotarían de júbilo y lo ovacionarían, tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS.

Pues bien, en esa misma entrevista con Ariel Helwani para su video podcast The Ariel Helwani Show, vimos cómo Cardona señaló que mentiría si dijera que no quería tener otro momento WrestleMania o estar en SmackDown con su esposa, Chelsea Green. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Matt Cardona habla de por qué no regresa a WWE, pese a comunicación positiva

Sobre un posible regreso a WWE:

«Ha habido comunicación, pero en ningún sentido una oferta. Mira, cada año, tengo equipo listo para el Royal Rumble [risas], cada año. Siempre lo tengo por si acaso. Nunca se sabe. Lo tengo listo también para este año. Bueno, lo he tenido durante los últimos años [risas]. Todavía me queda. Estaré en WrestleCon, de todas formas [risas]. Probablemente llevaré el equipo porque siempre estoy listo.»

Sobre si observa WWE y piensa en ocupar los lugares de otros:

«No me importa cómo definas el éxito: dinero, logros, felicidad. Estoy en el momento más exitoso de mi carrera ahora mismo. Pero estaría mintiendo si dijera que no quiero otro momento en WrestleMania, luchar en el Madison Square Garden o estar en SmackDown con mi esposa. Claro que quiero.

«No creo haber merecido nada. Odio la palabra ‘merecer’. Creo que me he ganado la oportunidad de volver. No creo que sea arrogante decir que si mi música sonara en el Royal Rumble, ya sea como Zack Ryder o Matt Cardona, el lugar explotaría, el techo se caería. Las redes sociales explotarían. Vendería mercancía. Lo sé. Pero no me han ofrecido nada».

Sobre por qué no ha recibido una oferta de WWE para volver:

«No lo sé. Ha habido comunicación, muy cordial, pero no ha habido una oferta, y está bien. No puedo vivir mi vida pensando: ‘Oh Dios mío, ¿me van a llamar de regreso?’ Pero si lo hacen, siempre estoy listo.

«He trabajado duro durante cinco años para reinventarme. Creo sinceramente que he cambiado el juego».



Sobre si cree que la falta de una oferta es algo personal:

«No, no lo creo en absoluto. Creo que todo se trata de tiempo. El lugar y momento adecuados, y por eso siempre estoy listo.

«Este negocio trata sobre el tiempo y estar listo cuando la oportunidad se presenta. Siento que el momento tiene que ser el correcto, pero, como dije, la edad es solo un número, no he perdido el ritmo en el ring. Definitivamente, he mejorado desde que estuve en WWE.

«He aprendido mucho como intérprete, como artista, como luchador y como hombre. Ahora entiendo realmente este negocio, tanto el lado empresarial como el de la lucha, gracias a estar en los circuitos independientes. Odio la palabra ‘merecer’.

«No creo que merezca volver, pero creo que me he ganado la oportunidad. si salgo ahí y hago un mal trabajo, que me saquen. Si a nadie le importa, que me saquen. Pero no creo que eso vaya a suceder».