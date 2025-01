El talentoso luchador Jeff Hardy, hoy en día en TNA Wrestling, en donde lucha junto a su hermano Matt Hardy gracias a un acuerdo de palabra, reveló recientemente que estuvo muy cerca de renovar su contrato con AEW.

Sin embargo, el inesperado regreso de su hermano a TNA le hizo cambiar de mentalidad y explorar la opción de volver a esta empresa. Así lo reveló en una reciente entrevista con Chris Van Vliet. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Jeff Hardy habla de su regreso a TNA Wrestling

«Incluso cuando regresé, fue muy extraño cómo todo se dio. No tenía idea de que Matt iba a volver a TNA. Terminé un entrenamiento una mañana, subí y mi esposa me dijo: ‘¿Sabías que Matt regresaría a TNA?’ Yo respondí: ‘No, no tenía idea’.

«Luego vi las imágenes y pensé: ‘Oh, Dios mío, eso fue increíble.’ Naturalmente, le pregunté cómo se sentía. Es tan extraño y raro cómo todo se dio.

«Cuando estaba en AEW me rompí la nariz, así que mi contrato se extendió un poco, pero terminó la noche anterior a que pudiera aparecer para salvar a Matt una vez más en el mundo de la lucha profesional, de regreso en TNA».

Sobre casi quedarse y renovar con AEW:

«Por eso estoy tan agradecido con TNA y siento que todo salió exactamente como debía ser al poder regresar. Hubo un momento en que descubrí que Matt había vuelto a TNA.

«Vi las imágenes y pensé: ‘Oh, Dios, tal vez debería quedarme en AEW para seguir demostrando mi valía y tener algunos de esos combates increíbles. Algunos de esos chicos están en un nivel diferente con los combates tan buenos que están teniendo’.

«Pero luego pensé: ‘Espera, ¿qué? Tuve una carrera tan buena en TNA la última vez y la mercancía que sacaron fue increíble.’ Comencé a usar pintura en los párpados y todo fue genial la última vez en TNA.

«Hice tantas maniobras innovadoras durante esa etapa, y dije: ‘No, esto es exactamente como debe ser.’ Así que, naturalmente, llamé a Matt y acepté aparecer.

«Aunque esta vez me alegra no haber intentado correr y hacer el movimiento Juke al mismo tiempo. Aún no entiendo por qué intenté hacer un Juke y correr para salvar a mi hermano mi primera vez en AEW, fue tan extraño. Incluso lo he practicado desde entonces para ver si es posible y no creo que lo sea, no se puede hacer de forma fluida en absoluto».

Sobre el mayor miedo que ha sentido en un combate:

«Definitivamente, mi primer gran Swanton Bomb en mi primera etapa en TNA. Fue contra Abyss y Rhino sobre el escenario, y había una pequeña área. No creo que les haya dicho que iba a subir allí, pero noté un área tres pies más alta que podía usar para hacerlo más impresionante.

«Salté sobre James Mitchell y lo logré. Fue muy, muy aterrador porque cuando llegué a ese punto más alto, miré hacia abajo al área del monitor donde la gente veía el show y pensé: ‘Oh, Dios mío, este podría ser el final de tu carrera, Jeff. Vamos’.

«Lo hice y luego creo que incluso volví al ring para recibir un martinete desde la segunda cuerda de Rhino. Pero ese, creo, fue el momento en el que más miedo he sentido».