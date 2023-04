Masvidal habla de futuro en los deportes de combate

El ex aspirante al título del peso wélter de la UFC Jorge Masvidal nunca se retirará del todo. Gamebred» acaba de enfrentarse a Gilbert Burns en el peso welter a principios de mes en Miami.

En la pelea estelar del UFC 287, «Durinho» se impuso por decisión unánime. Tras la derrota, el ex aspirante al título anunció su retirada.

Por su parte, el veterano contendiente del peso welter ya ha encontrado un nuevo papel. A principios de este mes, Masvidal promocionó Gamebred Boxing 4, con el evento encabezado por un enfrentamiento entre Anthony Pettis y Roy Jones Jr. ‘Showtime’ derrotó a la leyenda del boxeo por decisión, con el evento aparentemente siendo un éxito.

Jorge Masvidal está programado para promover otro evento el próximo mes en Florida. Este cartel será un evento de boxeo sin guantes, con nombres como Roy Nelson. Aunque parece que Masvidal está teniendo éxito como promotor, también sigue siendo peleador. En una entrevista concedida a ESPN, el peso welter abordó el tema de la retirada.

En ella, el campeón honorario de la BMF admitió que nunca cerrará la puerta a la lucha. Aunque Masvidal no tiene previsto reservar un combate en breve, tampoco puede decir sinceramente que no volverá a competir.

«Me encanta este deporte, hermano«, declaró Jorge Masvidal en una entrevista reciente con ESPN. «Lo amo tanto. Como la gente puede suponer, lloré durante muchos días después de retirarme, no porque estuviera tan herido o esto y lo otro, sino porque amo este deporte. Desde los 11, 12 años, esto es todo lo que hacía… He estado entrenando una o dos veces al día todos los días para esto. Me levanto enamorado de lo que hago, y llevo 20 años enamorado de lo mismo».

Y continuó: «Así que nunca diré: ‘No puedo volver’, porque amo mucho este deporte. En un momento, podría tener tantos grandes recuerdos que me llenan y se quedan conmigo para siempre sobre este deporte. Así que nunca diré que no puedo volver… Mi corazón, mi cuerpo, mi mente y mi alma quieren hacerlo. ¿Pero quiero ser un trampolín? No tengo ese valor».