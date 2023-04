El estado de Alamaba tiene en New South Pro Wrestling una de sus promociones más reconocidas de lucha libre profesional. Junto a ella están también Global Championship Wrestling o Victory Championship Wrestling. Y antaño las extintas Great Championship Wrestling o NWA: Wrestle Birmingham. La que nos ocupa ahora tiene su sede en la ciudad de Hartselle, aunque el evento se grabó el 4 de marzo en la arena Singin’ River Brewing Company en Florence para emitirse el pasado 27 de abril en el canal de YouTube de la compañía.

