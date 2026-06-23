Máscara Dorada y Volador Jr. vs. El Phantasmo y Black Tiger este martes en la Arena México

La lucha estelar reúne al bicampeón Universal Máscara Dorada junto a Volador Jr., formación que viene con buena química tras los últimos encuentros del Consejo. Enfrente, uno de los personajes más carismáticos del intercambio CMLL-NJPW: El Phantasmo, que ha ganado sus tres últimas luchas en suelo mexicano, y Black Tiger, que sigue cómodo con su personalidad ruda.