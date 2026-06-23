Máscara Dorada y Volador Jr. vs. El Phantasmo y Black Tiger este martes en la Arena México

Arena México, CDMX · Martes 23 de junio de 2026 · 7:30 p.m. · YouTube / VideosOficialesCMLL
El intercambio CMLL-NJPW continúa en la Catedral con un cartel donde la representación internacional mantiene su presencia. La lucha estelar reúne al bicampeón Máscara Dorada y Volador Jr. contra dos de los personajes más llamativos de New Japan, mientras que House of Torture busca venganza.
La lucha estelar reúne al bicampeón Universal Máscara Dorada junto a Volador Jr., formación que viene con buena química tras los últimos encuentros del Consejo. Enfrente, uno de los personajes más carismáticos del intercambio CMLL-NJPW: El Phantasmo, que ha ganado sus tres últimas luchas en suelo mexicano, y Black Tiger, que sigue cómodo con su personalidad ruda.
Neón y Capitán Suicida representan al CMLL en una semifinal contra los visitantes de New Japan. Taiji Ishimori y Robbie X ya tienen experiencia en las arenas mexicanas tras sus presentaciones durante FantasticaMania, así que vienen con conocimiento del terreno. Una lucha entre dos generaciones de estilos distintos.
Evento especial en relevos increíbles · CMLL vs NJPW
House of Torture regresa a la Arena México tras perder ante el Sky Team el lunes en Puebla. SANADA y Dick Togo enfrentan a Zandokan Jr. y Esfinge, dupla que viene con buenas sensaciones. La facción japonesa buscará redimirse en la Catedral tras su poco exitoso paso por la Angelópolis.
Kaligua y Pequeño Volador Jr., hasta hace poco conocido como Angelito, ofrecen un mano a mano de velocidad y agilidad, siempre un acierto en la México para mantener al público en ritmo antes del cierre de función.
SuperLuchas · Martes 23 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México
Por Apolo Valdés
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.