Más Superestrellas se añaden al Royal Rumble varonil y femenil

Como venimos comentando, WWE se está haciendo la misteriosa con el plantel de participantes de ambas batallas campales de Royal Rumble, en pos del factor sorpresa; esencia que este combate había perdido últimamente.

Aunque ayer, durante Friday Night SmackDown, WWE quiso desvelar la identidad de 10 nuevos integrantes: Alba Fyre, Shotzi, Zelina Vega, Michin, Austin Theory, Carlito, Grayson Waller, Jimmy Uso, R-Truth y Santos Escobar. Dato curioso, R-Truth no participaba en un Rumble desde 2016.

Con la actualización que nos ocupa, son ahora 27 los integrantes de las campales (17 en la varonil y 10 en la femenil), de un cupo total de 60. Y hoy se celebra ya Royal Rumble, desde el Tropicana Field de St. Petersburg (Florida, EEUU), cuyo cartel queda así.

EXCLUSIVE: Superstars such as @ShotziWWE, @ZelinaVegaWWE and more test their luck by picking their #RoyalRumble numbers from the tumbler. #SmackDown pic.twitter.com/UuAhbqCM0T