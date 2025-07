Marina Shafir: “No me vuelvas a tocar jamás”

La luchadora Marina Shafir está habituada a lidiar con hombres. Como miembro de los Death Riders, se ha peleado con Adam Page, Will Ospreay o Swerve Strickland. Por Jon Moxley, lo que sea.

Sin embargo, la historia que nos ocupa ahora no tiene nada que ver. Según cuenta la de All Elite Wrestling en el pódcast de Saraya, tuvo un incidente con un hombre en un gimnasio cuando él empezó a imitarla en la caminadora. Ella se fue a otro sitio pero él la siguió y la situación fue a más.

“Estoy recostada contra la pared, y de repente me empujan con fuerza por la espalda. Y no fue un empujón leve, sentí como si me hubieran tacleado… mi botella de agua golpea la pared, me corta la encía, estaba sangrando. El agua voló por todos lados.”