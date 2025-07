¿Eres fan de AEW?: “Si no crees en Adam Page…”

«Hangman» Adam Page es el nuevo Campeón Mundial AEW. Inicia su segundo reinado en All Elite Wrestling después de destronar a Jon Moxley en All In: Texas. Ya protagonizó un primer episodio de Dynamite como monarca, en el cual dio un gran discurso antes de salir victorioso en el combate estelar.

Un discurso que Bully Ray elogia en Busted Open Radio:

“Si no eras creyente en Hangman… creo que tuvo que haberte ganado con su actuación en All In y con su promo de esta noche. Si su actuación en All In y su promo de esta noche no te convencieron, entonces no tengo esperanzas contigo en lo que respecta a Hangman Adam Page. Creo que estuvo realmente, realmente fuerte esta noche.”

“Después de que terminó la promo, fui a Twitter y dije que eso fue, en mi opinión, la promo desde el corazón que los fans de AEW necesitaban escuchar. Como ese discurso de aliento, casi motivacional, del que he estado hablando desde hace tiempo… Realmente conectó. Y lo sentí esta noche por parte de Hangman.”

“Los fans estaban coreando: ‘¡Te lo mereces!’ Y Hangman respondió de la forma perfecta, diciendo: ‘Esperen un momento, creo que lo tienen mal. No, ustedes se lo merecen’, refiriéndose a la base de fans de AEW. Fue una muestra mutua de admiración y aprecio entre talento… y fanáticos. Un buen momento de unión, uno de esos momentos que la gente realmente siente y dice: ‘Sí, ese es mi tipo.’”

“Llegó al agradecimiento que creo que ninguno de nosotros esperaba escuchar de parte de Hangman. Y no quiero decir que fue a regañadientes, pero se notaba que estaba un poco incómodo, aunque fue genuino al agradecerle a Swerve Strickland.”

“Me hubiera gustado que, cuando dijo ‘Ustedes se lo merecen’, hubiera señalado a personas individuales en la multitud. Que hiciera contacto visual con la mayor cantidad de gente posible… y luego los animara a todos diciendo: ‘Yo me lo merezco. Ustedes se lo merecen. Nos lo merecemos porque somos AEW.’”