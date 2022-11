Marina Rodríguez molesta derrota ante Amanda Lemos

Marina Rodríguez no estaba contenta con el árbitro Jason Herzog después de sufrir una derrota por nocaut ante Amanda Lemos en el evento principal de UFC Vegas 64.

En una declaración hecha en las redes sociales después de la pelea, Rodríguez se quejó de que la pelea se detuvo temprano después de recibir varios golpes de Lemos, lo que provocó que el árbitro cancelara la pelea en el tercer asalto.

You stopped too soon! 🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

As a professional, I'm there to face a lot more, that's what I'm in this game !!!

It's part of the game, win, lose, in different situations!

We continue in our way!

Thank you all for the support and cheerleading! 🙏🏻#ufcvegas64 pic.twitter.com/ISkU4s66bp

— Marina Rodriguez🇧🇷 (@wmmarz) November 6, 2022