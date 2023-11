Esta próxima noche, Ronda Rousey debutará en ROH uniendo fuerzas a Marina Shafir en contra de Athena, la Campeona Mundial, y Billie Starkz. Con el paso de los días desde que conocimos la noticia todos nos estamos calmando pero no deja de ser una absoluta locura que una estrella tan grande -cualquiera hubiera dicho que dentro de la lucha libre solo iba a trabajar en WWE- esté desarrollando esta aventura, que también la lleva a la escena independinete.

► Ronda Rousey en ROH

Y si una persona está encantada con la llegada de la Rowdy a la empresa es María Kanellis, alguien que lleva toda su carrera luchando por las mujeres, porque la situación de la división de luchadoras sea cada vez mejor.

«Creo que es significativo que Ronda Rousey haya tenido su combate en Ring of Honor. Creo que Ring of Honor siempre ha sido el referente, el estándar de lo que puede ser la lucha libre femenina, y lo que puede ser la lucha libre en general. Que Ronda Rousey aparezca en un evento de Ring of Honor es muy revelador sobre lo que es la división y hacia dónde puede dirigirse«.

La manager también aplaude a otras guerreras del honor:

«En este momento estoy trabajando con Leyla Hirsch, quien está recuperándose de una lesión y tratando de preparar su mente para competir en esta división tan intensa. Tenemos a Athena, que ha sido campeona por siempre, creo que lleva 20 años siendo campeona, y no solo compite, compite de manera agresiva y espera que los que la rodean también lo hagan de manera agresiva y feroz, que es lo que siempre ha sido la tradición en Ring of Honor, ‘¿Quién ofrecerá el mejor combate?’. Tenemos nuestras luchas en Ring of Honor.

«Somos un programa de suscripción, somos un espectáculo que tiene muchos underdogs, muchas personas que intentan llegar al siguiente escalón de sus carreras, y creo que eso es el corazón y el alma de Ring of Honor.

«Para mí, la primera vez que estuve en Ring of Honor, antes de ir a IMPACT Wrestling, antes de regresar a la WWE, eso fue lo que realmente cambió mi percepción sobre lo que puede ser la lucha libre. Puede ser esa mentalidad de ‘simplemente vamos a mostrarle a la gente cuán talentosos somos con nuestro trabajo’. Eso es lo que hacemos en Ring of Honor. No importa la adversidad que enfrentemos, vamos a demostrarlo en el ring, en backstage con nuestras actitudes y la forma en que luchamos por esta empresa».